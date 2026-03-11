Interior confirma como un nuevo caso de violencia de género la muerte de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la naturaleza machista del crimen de Miranda de Ebro, lamentando que se trate de "otro caso que podemos decir que es violencia de género". Según los datos facilitados por el titular de la cartera, el presunto autor y la víctima principal no figuraban como pareja en el sistema VioGén, aunque ambos habían estado registrados previamente por relaciones anteriores en 2007 y 2008, figurando actualmente como casos inactivos.