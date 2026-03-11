edición general
Interior confirma como un nuevo caso de violencia de género la muerte de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la naturaleza machista del crimen de Miranda de Ebro, lamentando que se trate de "otro caso que podemos decir que es violencia de género". Según los datos facilitados por el titular de la cartera, el presunto autor y la víctima principal no figuraban como pareja en el sistema VioGén, aunque ambos habían estado registrados previamente por relaciones anteriores en 2007 y 2008, figurando actualmente como casos inactivos.

la Policía Judicial ya trabaja en todas las pesquisas necesarias para "dilucidar de qué manera y con qué motivaciones"

La policia aun no sabe por que, pero ya han llegado los hexpertos en igualdad a explicarnos que es por machismo, y 3x1 ya que estamos.
