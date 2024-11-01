Interinos: razones jurídicas y constitucionales que desmienten al gobierno Sánchez

Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la propia Ley de Función Pública muestran que en la situación actual de abuso sistémico de temporalidad, la fijeza es perfectamente legal y compatible con los principios de mérito y capacidad.
| etiquetas: interinos , estabilidad laboral , abuso , temporalidad , jurisprudencia
Es más, son personas que en su día demostraron no tener mérito para alcanzar directamente las plazas ofertadas y que mediante una funcionarización (fijeza), se pretenda que esa ausencia de mérito en su día, se convierta actualmente en mérito.
Hay interinos que llevan en la plaza años, y compiten en desventaja en la oposición siendo perfectamente validos para ocupar la plaza que ocupan, si no no podrían ocuparla.
Lo que no pueden hacer las administraciones, tanto la central como todas las demás, es utilizar a los interinos como si fuesen funcionarios de carrera, cosa que llevan haciendo desde la democracia.
Si una plaza no es ocupada por el funcionario al que pertenece en un… » ver todo el comentario