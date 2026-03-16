El interés del menor en una custodia compartida tiene más peso que una absolución por violencia de género

El Tribunal Supremo (TS) ha esclarecido que el interés del menor en un caso complicado de divorcio tiene que estar por encima, incluso, de la imposición de la custodia compartida. Ello, al no poder comprobarse si el padre es capaz de cuidar a su hija, después de haber sido denunciado por violencia de género por su exmujer. Un caso de custodia tras el divorcio que llegaba ante el Tribunal Supremo. Ello, después de que la denuncia por violencia de género quedara archivada.
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Justicia patriarcal.
Así pues, Humberto presentaba demanda de disolución de matrimonio por divorcio contra Edurne en abril de 2023.
Ello, solicitando la guarda y custodia completa de la menor, Natalia, así como que se otorgara la vivienda familiar al hombre, y su expareja contribuyera a la alimentación de la niña con 180
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«No procede la custodia compartida respecto a la hija común de los litigantes, aunque el procedimiento de violencia de género esté archivado, pues la sentencia recurrida ha atendido motivadamente a otras razones para concluir que el interés de la menor, en atención a las circunstancias, es que permanezca bajo el cuidado de la madre»
Vamos, que la sentencia no se fundamenta en si ha habido o no denuncia de violencia de género.
El día que miremos atrás y juzguemos lo que se ha estado haciendo en éste país en temas de género y familia vamos a flipar mucho!!!
La de hijos robados, que cuando se den cuenta de lo que les han hecho, van a pedir explicaciones...