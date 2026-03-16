El interés del menor en una custodia compartida tiene más peso que una absolución por violencia de género

El Tribunal Supremo (TS) ha esclarecido que el interés del menor en un caso complicado de divorcio tiene que estar por encima, incluso, de la imposición de la custodia compartida. Ello, al no poder comprobarse si el padre es capaz de cuidar a su hija, después de haber sido denunciado por violencia de género por su exmujer. Un caso de custodia tras el divorcio que llegaba ante el Tribunal Supremo. Ello, después de que la denuncia por violencia de género quedara archivada.