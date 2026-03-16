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El interés del menor en una custodia compartida tiene más peso que una absolución por violencia de género

El Tribunal Supremo (TS) ha esclarecido que el interés del menor en un caso complicado de divorcio tiene que estar por encima, incluso, de la imposición de la custodia compartida. Ello, al no poder comprobarse si el padre es capaz de cuidar a su hija, después de haber sido denunciado por violencia de género por su exmujer. Un caso de custodia tras el divorcio que llegaba ante el Tribunal Supremo. Ello, después de que la denuncia por violencia de género quedara archivada.

| etiquetas: menor , custodia , violencia , género , pareja , separación , hijo , supremo
3 1 1 K 36 actualidad
7 comentarios
3 1 1 K 36 actualidad
GeneWilder #2 GeneWilder *
Si no te puedes llevar el gato al agua a la primera, siempre tendrás el comodín de la denuncia instrumental.

Justicia patriarcal.
7 K 49
jonolulu #4 jonolulu
#2 Hay que leer las noticias y entenderlas antes de soltar la cuñadez
1 K 19
GeneWilder #5 GeneWilder
#4 ¡Coño! ¿Acaso la madre no recurrió la primera sentencia aportando en ese caso una denuncia por viogen?
1 K 22
jonolulu #6 jonolulu
#5 ¿Has leído el párrafo en el que dice que la sentencia no se fundamenta en el archivo de la denuncia?
0 K 16
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Algo que sucedía en el caso de Humberto y Edurne que, en 2023, tomaban la decisión de romper su matrimonio, después de casarse en abril de 2017, y teniendo una hija en común, nacida en 2018.

Así pues, Humberto presentaba demanda de disolución de matrimonio por divorcio contra Edurne en abril de 2023.

Ello, solicitando la guarda y custodia completa de la menor, Natalia, así como que se otorgara la vivienda familiar al hombre, y su expareja contribuyera a la alimentación de la niña con 180

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0 K 19
jonolulu #3 jonolulu *
#1 Se te ha olvidado lo más relevante

«No procede la custodia compartida respecto a la hija común de los litigantes, aunque el procedimiento de violencia de género esté archivado, pues la sentencia recurrida ha atendido motivadamente a otras razones para concluir que el interés de la menor, en atención a las circunstancias, es que permanezca bajo el cuidado de la madre»

Vamos, que la sentencia no se fundamenta en si ha habido o no denuncia de violencia de género.
3 K 41
#7 Empakus
Increíble...
El día que miremos atrás y juzguemos lo que se ha estado haciendo en éste país en temas de género y familia vamos a flipar mucho!!!
La de hijos robados, que cuando se den cuenta de lo que les han hecho, van a pedir explicaciones...
0 K 11

menéame