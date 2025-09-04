edición general
Intenta rescatar un gato... y acaba atendido por el SAMU en Ontinyent

Ocurrió ayer, miércoles 3 de septiembre, pasadas las seis de la mañana. Una dotación del parque de bomberos de Ontinyent -con el sargento de Alzira y especialistas del Grupo de Rescate en Altura (GERA)- respondieron a un aviso para el rescate de un varón de 30 años que se había precipitado desde un techo intentando salvar un gato que estaba perdido. Los servicios de Emergencia también avisaron a la Policía Local, que envió una patrulla al lugar. Así, la víctima del rescate se cayó a un patio tras romperse un techo de uralita al que había...

karakol #4 karakol
Ninguna buena acción sin castigo.
Pertinax #2 Pertinax
El gato aún se está descojonando.
rnd #3 rnd
hay gato hay meneo!!
