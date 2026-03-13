edición general
La inteligencia estadounidense reconoce que el régimen iraní no caerá

La guerra de Irán avanza hacia su segunda semana y todavía no está claro ni qué pretende Estados Unidos ni hasta dónde puede extenderse el conflicto. Lo que sí ya resulta evidente es que el régimen de Teherán no caerá por los bombardeos de sus enemigos.

#1 concentrado
Y se equivoca. El régimen de los Ayatolas, algún día caerá, igual que el régimen de los EEUU, o el imperio romano. La cosa está en quiénes verán esa caída. :troll:
pitercio #4 pitercio
Entonces lo de la rendición incondicional lo deja para después de la feria de abril.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Pues tan inteligentes no serán si no fueron capaces de preverlo. xD

Debe ser frustrante para quienes han invertido tanto esfuerzo y dinero (y para nada estoy de acuerdo con las intenciones de ese esfuerzo) en tener controlada la zona, que un tuercebotas eche todo el trabajo por tierra.

Y lo peor es que no tiene pinta de que vaya a tener una solución rápida. Irán no se va a fiar de quienes asesinaron durante unas negociaciones a su líder y parte de su familia, amén de otras muchísimas…   » ver todo el comentario
powernergia #2 powernergia
"Inteligencia".
