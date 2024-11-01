Zapatos y prisioneros (Roger Senserrich)

Florsheim es una marca de zapatos fundada en 1892, especializada en calzado formal para caballeros. No son una empresa especialmente famosa o de lujo; es la clase de zapato un poco pasado de moda que suele comprar gente que quiere algo sobrio, cabal, y de gente seria, pero sin preocuparse demasiado por el diseño. Los ricos, en Estados Unidos, solían hacer de su falta de ostentación una marca de clase social, y los Florsheim eran (y siguen siendo) parte de ese uniforme.