La inteligencia británica deja de compartir información sobre supuestas narcolanchas en el Caribe con EEUU, según la CNN
La cadena británica ha publicado que el Gobierno del Reino Unido busca no ser cómplices de los ataques de Trump contra estas embarcaciones
reino unido
,
eeuu
,
caribe
#1
pitercio
*
Hasta los piratas del Caribe recelan de que les vean juntándose con Trump.
3
K
31
#3
vviccio
El pederasta en jefe se queda sin amigos.
1
K
26
#2
SMaSeR
*
Me huele que estos saben que los USA se han cargado a algunos inocentes ya por el camino y no quieren saber nada.
Me veo a Trump diciendo :
- Si, matamos por error a unos pescadores pero la información nos la paso el MI6!!!!!
2
K
23
