edición general
15 meneos
17 clics
La inteligencia británica deja de compartir información sobre supuestas narcolanchas en el Caribe con EEUU, según la CNN

La inteligencia británica deja de compartir información sobre supuestas narcolanchas en el Caribe con EEUU, según la CNN

La cadena británica ha publicado que el Gobierno del Reino Unido busca no ser cómplices de los ataques de Trump contra estas embarcaciones

| etiquetas: reino unido , eeuu , caribe
13 2 0 K 112 actualidad
3 comentarios
13 2 0 K 112 actualidad
pitercio #1 pitercio *
Hasta los piratas del Caribe recelan de que les vean juntándose con Trump.
3 K 31
vviccio #3 vviccio
El pederasta en jefe se queda sin amigos.
1 K 26
SMaSeR #2 SMaSeR *
Me huele que estos saben que los USA se han cargado a algunos inocentes ya por el camino y no quieren saber nada.

Me veo a Trump diciendo :

- Si, matamos por error a unos pescadores pero la información nos la paso el MI6!!!!!
2 K 23

menéame