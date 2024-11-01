edición general
5 meneos
17 clics
El Instituto Catalán de Oncología troceó contratos y pagó servicios por duplicado a una constructora entre 2023 y 2025

El Instituto Catalán de Oncología troceó contratos y pagó servicios por duplicado a una constructora entre 2023 y 2025

Expediente disciplinario a seis altos cargos del Instituto Catalán de Oncología tras descubrirse un grave escándalo de contratación: entre 2023 y 2025, la dirección del ICO fraccionó contratos deliberadamente para eludir controles de fiscalización y pagó servicios duplicados a una empresa constructora por un importe millonario. La investigación revela fallos críticos en la supervisión del dinero público destinado al tratamiento del cáncer. El caso evidencia problemas sistémicos en la gestión de instituciones sanitarias catalanas y plantea seria

| etiquetas: malversación , ico , sanidad pública , fraude , catalunya , contructora
4 1 0 K 40 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 40 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
las constructoras son el cáncer de esta sociedad, literal
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 No pasa nada, ya han matado en el PP por ahora a todos los que tenían que matar, sobre todo Ayuso
0 K 20
#4 perej
Ya veremos como no acaba nadie en la cárcel. Y los que menos, los empresarios implicados.
1 K 16
Konekallejera #2 Konekallejera
La culpa es de Ayuso, Mazón, Bonilla y Vox, lo dice la tele
4 K 15
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
#2 Enviar noticias para vender su moto. Clasico de los clones propagandistas.

Lo mas cachondo es que un tipo de derechas se crea que "la tele" esta en contra suyo. xD
0 K 10
El_empecinado #5 El_empecinado
#2 ¡AYUSO CORRUPTA, DIMISIÓN!
0 K 6

menéame