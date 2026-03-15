Instagram eliminará el cifrado de sus mensajes: la privacidad vuelve a perder

Redes sociales, servicios de mensajería y grandes tecnológicas aseguran con frecuencia que trabajan para reforzar la protección de los datos de los usuarios, pero la realidad muchas veces avanza en una dirección diferente. En ese contexto, Instagram ha confirmado que eliminará el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, una decisión que supone un paso atrás en uno de los mecanismos más importantes para proteger las comunicaciones digitales.