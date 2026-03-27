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Inspección reclama 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a Uber Eats por emplear a 60.000 falsos autónomos

Inspección reclama 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a Uber Eats por emplear a 60.000 falsos autónomos

Miles de personas que repartieron para Uber Eats entre 2022 y 2026 recibieron este jueves un mensaje en sus móviles. Era un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les notificaba sus nuevos periodos de alta en el régimen general a cuenta de la compañía de reparto a domicilio, pese a que durante esos periodos eran autónomos. Ese envío masivo de mensajes es resultado de la investigación a Uber Eats que Inspección inició en verano del año pasado, bajo la sospecha de que esos autónomos realmente debían ser asalariados.

| etiquetas: inspección de trabajo , uber eats , sanción , falso autónomo , 110 millones
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7 comentarios
24 5 0 K 165 actualidad
#2 Marisadoro *
“.. la Inspección continuará con su ejemplar labor de garantizar que los empleos del siglo XXI no impliquen las condiciones de trabajo del siglo XIX”

Más inspección laboral, ese es el camino.
3 K 67
camvalf #3 camvalf
Ya se buscarán un juez matizador que lo matice...
2 K 42
#1 capitan.meneito
pooooooooooco me parece.
1 K 31
#4 pirat *
Encima que tributan fuera, financiando el terrorismo yanki, ni siquiera pagan las migajas que le corresponde por sus trabajadores como hacelos los demás.
La culpa es nuestra por sostener este tipo de negocio que basa su modelo éxito en la elusión fiscal y la explotación;
y más aún sabiéndolo y siendo perfectamente prescindibles.
Cosas de paletos de capital insolidarios.
1 K 19
#6 Oliram *
Bien, esto está bien, pero entonces le tendrán que devolver las cuotas de autónomos cobradas indebidamente a los trabajadores.
Que pague la empresa como corresponde y que recuperen los trabajadores su dinero.
Y para los empresarios de este pais, Uber Eats os estaba haciendo competecia desleal, pagando de menos a sus trabajadores, que lo sepas....
1 K 17
#7 MPPC
#6 Los empresarios aspiran a ser como ellos, no que ellos hagan lo correcto.
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johel #5 johel
Trabajos de ayer para gente de hoy  media
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menéame