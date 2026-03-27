Inspección reclama 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a Uber Eats por emplear a 60.000 falsos autónomos

Miles de personas que repartieron para Uber Eats entre 2022 y 2026 recibieron este jueves un mensaje en sus móviles. Era un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que les notificaba sus nuevos periodos de alta en el régimen general a cuenta de la compañía de reparto a domicilio, pese a que durante esos periodos eran autónomos. Ese envío masivo de mensajes es resultado de la investigación a Uber Eats que Inspección inició en verano del año pasado, bajo la sospecha de que esos autónomos realmente debían ser asalariados.
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Más inspección laboral, ese es el camino.
La culpa es nuestra por sostener este tipo de negocio que basa su modelo éxito en la elusión fiscal y la explotación;
y más aún sabiéndolo y siendo perfectamente prescindibles.
Cosas de paletos de capital insolidarios.
Que pague la empresa como corresponde y que recuperen los trabajadores su dinero.
Y para los empresarios de este pais, Uber Eats os estaba haciendo competecia desleal, pagando de menos a sus trabajadores, que lo sepas....