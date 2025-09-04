La inmortalidad de Vladimir Putin y la fantasía del Extremo Oriente - El Grand Continent

A su regreso de China, donde bromeó con Xi Jinping sobre la posibilidad de convertirse en inmortal, Vladimir Putin pronunció un largo discurso en Vladivostok. Su anuncio: convertir el Lejano Oriente ruso —un territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados con un PIB equivalente al de Bretaña— en un nuevo espacio de prosperidad económica. En un país minado por la inflación, se dirigía sobre todo a los oligarcas. Rusia y Vladivostok acogen una vez más a los participantes e invitados del Foro Económico Oriental, procedentes de más de setenta país
| etiquetas: vladimir , putin , extremo , oriente , rusia , economía , análisis
Pero muy interesante porque analiza la gestión de un área económica en lo que mucha gente tiene por el culo del mundo pero que es rica en materias primas y con un gran potencial. Y, por supuesto, con el concurso del amigo chino.
Discurso que parece escrito por Sergei Karagánov y sigue punto por punto su teoría del giro a Siberia que explica Rafael Poch aquí www.meneame.net/m/actualidad/europa-no-puede-seguir-ignorando-adverten .
Más concretamente aquí:
rafaelpoch.com/2025/09/04/una-mala-ruptura-con-europa/#more-2246