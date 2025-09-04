edición general
La inmortalidad de Vladimir Putin y la fantasía del Extremo Oriente - El Grand Continent

A su regreso de China, donde bromeó con Xi Jinping sobre la posibilidad de convertirse en inmortal, Vladimir Putin pronunció un largo discurso en Vladivostok. Su anuncio: convertir el Lejano Oriente ruso —un territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados con un PIB equivalente al de Bretaña— en un nuevo espacio de prosperidad económica. En un país minado por la inflación, se dirigía sobre todo a los oligarcas. Rusia y Vladivostok acogen una vez más a los participantes e invitados del Foro Económico Oriental, procedentes de más de setenta país

| etiquetas: vladimir , putin , extremo , oriente , rusia , economía , análisis
7 comentarios
cromax #1 cromax
Como todos los análisis de Le Grand Continent demasiado largo para menéame. :troll:
Pero muy interesante porque analiza la gestión de un área económica en lo que mucha gente tiene por el culo del mundo pero que es rica en materias primas y con un gran potencial. Y, por supuesto, con el concurso del amigo chino.
#5 Celsar *
#1 no es un análisis, es la transcripción de un discurso de Putin.
Discurso que parece escrito por Sergei Karagánov y sigue punto por punto su teoría del giro a Siberia que explica Rafael Poch aquí www.meneame.net/m/actualidad/europa-no-puede-seguir-ignorando-adverten .
Más concretamente aquí:
rafaelpoch.com/2025/09/04/una-mala-ruptura-con-europa/#more-2246
Fedorito #2 Fedorito *
Si Putin quiere ser inmortal la única solución es encontrar el "Santo Grial", a todos los nazis les da por lo mismo :-P
carakola #3 carakola
Una pena que el artículo caiga al principio en la caricaturización de Putin y las gilipolleces con el PIB, como cuando al principio de la guerra comparaban las capacidades de Rusia con las de España solo comparando el PIB. No queda claro qué son las palabras o el discurso de Putin y qué es el análisis que se hace.
Imag0 #6 Imag0
Repo Men no era una película, era un documental.
a69 #7 a69 *
Putin tiene un ejercito de clones de donde extraer órganos frescos para sus transplantes.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Putin acaba con un ejército de terracota
