Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar

Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos tienen una sobrevaloración muy alta y van a empezar a caer los precios. El plazo de venta en València se está alargando porque los compradores no están dispuestos a pagar lo que piden los vendedores. Hasta ahora el tiempo medio de venta era de un mes y ha pasado a tres meses. Las agencias están notando que la "ansiedad" por comprar ante un repunte de precios ya no se está dando en grandes ciudades como el Cap i Casal.

#3 diablos_maiq
Así que si ahora vives en un tercero, ándate con ojo que puedes acabar en el primero.
#6 Grahml
Si crees que se "van a asustar" los especuladores por esto, demuestras mucha ingenuidad.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada, que lo vean los especuladores, se asusten, bajen precios
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Queréis reventar la burbuja en pocos meses?

Te cuelas en los grupos de expats en redes sociales, "bueno ha estado muy bien esta ciudad, pero me terminan de despedir, me sustituye la IA, me iré a Estados Unidos de nuevo a trabajar"

Derrumbamos el mercado
#4 Tecar
Anda un poco despistado el que piense que los precios de la vivienda van a bajar a corto plazo.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 #4 la IA destruyendo trabajos y los remotos los primeros, el invierno este loquísimo del clima, el verano a 40 grados, las inmobiliarias diciendo que van a caer pero nada no va a caer xD xD

Os traduzco: Dicen que no van a caer para que los especuladores no bajen precios xD xD
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#4 Esto ha tocado techo para finales de 2027, sube un 20% más y revienta.
Connect #8 Connect
El precio de la vivienda no va a bajar a corto plazo porque hace tiempo que fondos buitre compraron todo lo que estaba de saldo. Y si no lo pueden vender, lo alquilarán. O lo mantendrán vacíos, porque ya estamos viendo la enorme cantidad de vivienda vacía que hay. Son fondos con cantidades ingentes de dinero. No tienen problemas en tener activos en modo pasivo.

Además la tendencia, no de ahora, sino de toda la vida, es al éxodo rural para concentrarse en grandes ciudades. Valencia, Barcelona,…   » ver todo el comentario
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#8 La gente puede estar dispuesta a pagar, el que no va a estar dispuesto a conceder una hipoteca va a ser el banco. Y sin el visto bueno del banco no hay venta.
#11 drstrangelove
Tengo un dejá vu con 2008...
insulabarataria #7 insulabarataria *
Mucho se habla siempre de grandes tenedores y fondos buitre y yo creo que el problema es este:

Hemos tenido casas de propietarios que dicen que su piso vale 400.000 euros y son inmuebles que realmente se pueden vender por 250.000 euros


Conozco cero unidades de personas que viendo como el tonto del vecino del tercero ha vendido el suyo por 300K, diga: es mucho, lo pongo a precio razonable.
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#7 A precio razonable te van a hacer las ofertas. Lo va a tasar un banco para ver si es buena garantía para la hipoteca. El vendedor no es precisamente un actor activo.
Josecoj #5 Josecoj *
#_1 En Meneame hay especuladores??
