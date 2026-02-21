Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar

Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos tienen una sobrevaloración muy alta y van a empezar a caer los precios. El plazo de venta en València se está alargando porque los compradores no están dispuestos a pagar lo que piden los vendedores. Hasta ahora el tiempo medio de venta era de un mes y ha pasado a tres meses. Las agencias están notando que la "ansiedad" por comprar ante un repunte de precios ya no se está dando en grandes ciudades como el Cap i Casal.