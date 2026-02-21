Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar

Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos tienen una sobrevaloración muy alta y van a empezar a caer los precios. El plazo de venta en València se está alargando porque los compradores no están dispuestos a pagar lo que piden los vendedores. Hasta ahora el tiempo medio de venta era de un mes y ha pasado a tres meses. Las agencias están notando que la "ansiedad" por comprar ante un repunte de precios ya no se está dando en grandes ciudades como el Cap i Casal.
| etiquetas: valencia , burbuja , inmobiliaria
Te cuelas en los grupos de expats en redes sociales, "bueno ha estado muy bien esta ciudad, pero me terminan de despedir, me sustituye la IA, me iré a Estados Unidos de nuevo a trabajar"
Derrumbamos el mercado
Os traduzco: Dicen que no van a caer para que los especuladores no bajen precios
Además la tendencia, no de ahora, sino de toda la vida, es al éxodo rural para concentrarse en grandes ciudades. Valencia, Barcelona,… » ver todo el comentario
Hemos tenido casas de propietarios que dicen que su piso vale 400.000 euros y son inmuebles que realmente se pueden vender por 250.000 euros
Conozco cero unidades de personas que viendo como el tonto del vecino del tercero ha vendido el suyo por 300K, diga: es mucho, lo pongo a precio razonable.