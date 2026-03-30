Los inmigrantes regularizados por España le serán devueltos si se desplazan a Europa

La Comisión Europea tiene importantes reservas ante la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno va a iniciar ya el mes que viene. En apenas unos días, si se cumplen los plazos apuntados por el Gobierno. Bruselas sostiene que aunque se trata de una decisión nacional y la responsabilidad en esta materia recae en los países, el proceso puede tener importantes consecuencias sobre el resto de Estados miembros. Y el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisa que si un inmigrante regularizado en España se intenta