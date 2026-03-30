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Los inmigrantes regularizados por España le serán devueltos si se desplazan a Europa

La Comisión Europea tiene importantes reservas ante la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno va a iniciar ya el mes que viene. En apenas unos días, si se cumplen los plazos apuntados por el Gobierno. Bruselas sostiene que aunque se trata de una decisión nacional y la responsabilidad en esta materia recae en los países, el proceso puede tener importantes consecuencias sobre el resto de Estados miembros. Y el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisa que si un inmigrante regularizado en España se intenta

| etiquetas: inmigrantes , regularizados , españa , europa
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3 comentarios
5 2 2 K 48 actualidad
#1 carraxe *
¿Cómo? ¿Que los países europeos van a restringir los movimientos de nacionales españoles dentro de la UE? ¿Cómo era eso del espacio Schengen?
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#2 Garminger2.0
#1 No. Un permiso de residencia que te haga legal vivír en España no es lo mismo que tener la nacionalidad. La noticia te lo dice, supongo que no la has leído.
Que por ejemplo un senegalés tenga permiso de residencia, no lo convierte en un español.
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
"Pero su postura y la de la Comisión se ha endurecido, en parte por la presión del Partido Popular durante la cumbre popular anual que tuvo lugar en febrero en Zagreb. En esa cita, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó a la responsable del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, su preocupación ante el proceso que el Ejecutivo de Sánchez va a llevar a cabo y consiguió introducir su postura en las conclusiones del PPE. "La legalización masiva de

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