La inmigración ha aumentado en Italia desde que la extrema derecha llegó al poder

Tres años después de la llegada al poder de Giorgia Meloni, la inmigración ha aumentado paradójicamente en Italia, a pesar de los discursos hostiles de la extrema derecha y sus promesas radicales de campaña en este ámbito. Según la RTBF e Il Foglio, y con cifras que lo respaldan, el Gobierno de Meloni ha aceptado más inmigrantes en su territorio que sus predecesores. [EN FRANCES]