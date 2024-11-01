La inmigración ha aumentado en Italia desde que la extrema derecha llegó al poder

Tres años después de la llegada al poder de Giorgia Meloni, la inmigración ha aumentado paradójicamente en Italia, a pesar de los discursos hostiles de la extrema derecha y sus promesas radicales de campaña en este ámbito. Según la RTBF e Il Foglio, y con cifras que lo respaldan, el Gobierno de Meloni ha aceptado más inmigrantes en su territorio que sus predecesores. [EN FRANCES]
Le extrema derecha a las órdenes de israel genera la inmigración masiva porque mientras incrementan los costes de vida y disminuye la natalidad xq no se puede pagar un hijo, crean migración masiva que trabaje para ellos, que son los empresarios los que piden mano de obra barata y fronteras abiertas
Nada en contra de quien emigra, sino del sistema este que nos mantiene pobres
¡Bombardeen Nigeria!
¡La inmigracion masiva es un problema!
¡Intervengan en Sudán!
La inmigración masiva es un problema
¡Vamos Israel sigue expandiendote!
La inmigración masiva es un problema
Lo que pasa es que las propuestas populistas engañabobos de los fachuzos se diluyen cuando llega la realidad.
Y son 5000 declarados, es decir se informa que han sido asesinados por boko haram. Los otros 3000 son asesinados sin declarar motivos, se suelen encontrar tirados entre maleza, en ríos, en sus casas, etc.
Si, ese puto genocidio tiene que parar como sea. Lo último que yo haría sería bombardear, sería rebajarse al nivel de esos fanáticos de mierda como alqaeda o hamas o boko haram com… » ver todo el comentario
Si meneame tuviera vergüenza besaría los pies de aznar y Rajoy. Ningún presidente ha traído más gente de países tercermundistas y les ha dado la oportunidad de progresar en España.