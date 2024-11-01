edición general
La inmigración ha aumentado en Italia desde que la extrema derecha llegó al poder

Tres años después de la llegada al poder de Giorgia Meloni, la inmigración ha aumentado paradójicamente en Italia, a pesar de los discursos hostiles de la extrema derecha y sus promesas radicales de campaña en este ámbito. Según la RTBF e Il Foglio, y con cifras que lo respaldan, el Gobierno de Meloni ha aceptado más inmigrantes en su territorio que sus predecesores. [EN FRANCES]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Bombardean pesqueros en colombia, amenazan con intervenir venezuela, bombardear nigeria, montan genocidio en Palestina, bombardean Libia, Irak, Siria, Afganistán, montan guerras en África


Le extrema derecha a las órdenes de israel genera la inmigración masiva porque mientras incrementan los costes de vida y disminuye la natalidad xq no se puede pagar un hijo, crean migración masiva que trabaje para ellos, que son los empresarios los que piden mano de obra barata y fronteras abiertas


Nada en contra de quien emigra, sino del sistema este que nos mantiene pobres
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Traducción:

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Miras el twitter de Abascal y es:

¡Bombardeen Nigeria!

¡La inmigracion masiva es un problema!

¡Intervengan en Sudán!

La inmigración masiva es un problema

¡Vamos Israel sigue expandiendote!

La inmigración masiva es un problema
#6 soberao
#2 La ultraderecha cobra dos veces por la inmigración, le da más votos cuando más sensación de que la inmigración aumenta haya, aunque sea mentira, y muchos negocios que dependen de la precariedad tienen a gente de sobra haciendo cola para ponerse a trabajar, solo hay que ver las regiones donde Vox más lo peta, son donde hay más emigración y donde más la necesitan para que los negocios basados en la explotación y en la precariedad sigan siendo rentables, por ejemplo para que haya mano de obra en los invernaderos de El Ejido.
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Porque en meneame se llama "extrema derecha" a cualquier cosa pero no es un gobierno de extrema derecha. A ver si va a ser que los inmigrantes son gilipollas y se van voluntariamente a un supuesto regimen de extrema derecha. La realidad frente a las creencias, una vez mas
powernergia #11 powernergia
#5 Claro, no es etimológicamente correcto lo de llamarles extrema derecha, aunque ande como un pato...

Lo que pasa es que las propuestas populistas engañabobos de los fachuzos se diluyen cuando llega la realidad.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Lo que demuestra que la gente quiere ser gobernada por la extrema derecha y vivir en su paraíso liberal.
Amoniaco #7 Amoniaco
respecto a bombardear Nigeria a cuento de que? Lo dices por los 5000 asesinados anuales pro fascistas islámicos?
Y son 5000 declarados, es decir se informa que han sido asesinados por boko haram. Los otros 3000 son asesinados sin declarar motivos, se suelen encontrar tirados entre maleza, en ríos, en sus casas, etc.
Si, ese puto genocidio tiene que parar como sea. Lo último que yo haría sería bombardear, sería rebajarse al nivel de esos fanáticos de mierda como alqaeda o hamas o boko haram com…   » ver todo el comentario
Amoniaco #8 Amoniaco *
Pero eso es bueno no? A ver si os aclarais de una puta vez.
Si meneame tuviera vergüenza besaría los pies de aznar y Rajoy. Ningún presidente ha traído más gente de países tercermundistas y les ha dado la oportunidad de progresar en España.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#8 Ah, entonces los contrarios a la inmigración deberían votar PSOE, ¿no?
Amoniaco #10 Amoniaco
#9 puedes votar a quien quieras
