La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

La inmigración se ha consolidado como uno de los motores fundamentales del actual ciclo expansivo de la economía española. La incorporación de trabajadores extranjeros explica el 47% del crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) desde 2022, lo que equivale a 4,2 puntos porcentuales, según el estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, editado por Funcas y coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres.