La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

La inmigración se ha consolidado como uno de los motores fundamentales del actual ciclo expansivo de la economía española. La incorporación de trabajadores extranjeros explica el 47% del crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) desde 2022, lo que equivale a 4,2 puntos porcentuales, según el estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, editado por Funcas y coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres.

Comentarios destacados:    
#3 Dav3n
Todo ello mientras gran parte de esos inmigrantes se acina en pisos a precio turístico.

Que todavía sigamos midiendo el éxito económico tirando de PIB es para sentir vergüenza (como poco).
K 84
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Desde hace mucho tiempo PIB no significa bienestar para la gente. En España (y otros países) es sinónimo de los que se llenan los bolsillos se los llenan más todavía.
K 29
#5 Dav3n *
#4 Tu piensa que tienes medio Ferrari y verás como cambia tu percepción del PIB, lástima que las llaves las tenga el otro xD
K 28
#8 Borgiano
Y porque ya no es legal la esclavitud, que si no habríamos crecido el doble por lo menos.
K 24
SolidGeorg #6 SolidGeorg
Puedes influir en el PIB muy directamente aumentado población y/o deuda y/o productividad. Obviamente el aumento de población aumenta el PIB; es una vía que tiene algo de recorrido todavía. El camino de la deuda ya lo agotamos hace 20 años. Después sólo nos quedará la vía dolorosa; en breve nos va a tocar apretarnos el cinturón.
K 24
#9 Hynkel
#6 Pues verás qué risa en el momento en que cambien las tornas y más de un inmigrante decida que aquí ya no hace dinero.

www.elconfidencial.com/mundo/2023-07-12/rumanos-dejan-espana-volver-ru

Este boom de inmigración sólo es el canto del cisne. Hasta Marruecos está ya en invierno demográfico.
K 7
SolidGeorg #11 SolidGeorg
#9 es básicamente lo que he dicho: el aumento de población todavía tiene un recorrido pero en cuanto haya recesión, como en 2008, las vías de incremento de población o deuda no estarán disponibles y exprimirán todavía más a quien trabaje aquí. Otra vuelta de tuerca.
K 7
#13 Hynkel
#11 Sí, y eso llevará a la misma re-vuelta de tuerca que en 2008. Los nacionales que vean que están pagando el pato y puedan irse, se irán. Suecia o Alemania pueden ser duras, pero más de uno ve la nómina a fin de mes, ve que tiene a sus hijos en buenos colegios, y se le pasa.

Esto de "si tengo problemas le paso el marrón a otro más pringado que yo" tiene ese riesgo. Que ese supuesto pringado te haga la peineta. Y como con los rumores de pueblo, si no oyes chismes es que el chisme eres tú.
K 7
FunFrock #7 FunFrock
si yo tengo 1 proyecto, necesito 1 hora y lo saco, gano 100
Si saco 3 proyectos, necesito 3 horas, los saco, gano 300, He aumentado el PIB pero no la productividad.

Si saco 3 proyectos en 1,5 horas, y gano 250, he aumentado el PIB, la productividad y he desarrollado un proceso para mejorarlo. Eso no es lo q estamos haciendo.

Estamos aumentando la cantidad de trabajadores, pero no mejoramos la productividad, no bajan precios, no mejora procesos, solo más por el mero hecho de ser más.
K 24
#10 Dav3n
#7 El cuento de la "productividad" es otro de los mantras clásicos de la economía moderna.

Mira dónde está ahora la productividad alemana sin el gas barato de Rusia...

Magia.
K 12
SolidGeorg #12 SolidGeorg
#10 y sin las nucleares obviamente. Y no es magia, es más bien de perogrullo ya que el coste de la energía no es sólo un gasto, es un multiplicador productivo. Es un claro ejemplo de aumento de costes de producción que afecta negativamente a su productividad. Alemania está jodida.
K 7
powernergia #2 powernergia
¿Que es primero el huevo o la gallina?.

Sin inmigración no hay crecimiento, y sin crecimiento no viene nadie.
K 11
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
estos son los que van en el cobete, mientras el nacional mirando con cara de abobado hacia arriba mientras el cobete surca los cielos
K 8

