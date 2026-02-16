La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

La inmigración se ha consolidado como uno de los motores fundamentales del actual ciclo expansivo de la economía española. La incorporación de trabajadores extranjeros explica el 47% del crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) desde 2022, lo que equivale a 4,2 puntos porcentuales, según el estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, editado por Funcas y coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres.
Que todavía sigamos midiendo el éxito económico tirando de PIB es para sentir vergüenza (como poco).
Este boom de inmigración sólo es el canto del cisne. Hasta Marruecos está ya en invierno demográfico.
Esto de "si tengo problemas le paso el marrón a otro más pringado que yo" tiene ese riesgo. Que ese supuesto pringado te haga la peineta. Y como con los rumores de pueblo, si no oyes chismes es que el chisme eres tú.
Si saco 3 proyectos, necesito 3 horas, los saco, gano 300, He aumentado el PIB pero no la productividad.
Si saco 3 proyectos en 1,5 horas, y gano 250, he aumentado el PIB, la productividad y he desarrollado un proceso para mejorarlo. Eso no es lo q estamos haciendo.
Estamos aumentando la cantidad de trabajadores, pero no mejoramos la productividad, no bajan precios, no mejora procesos, solo más por el mero hecho de ser más.
Mira dónde está ahora la productividad alemana sin el gas barato de Rusia...
Magia.
Sin inmigración no hay crecimiento, y sin crecimiento no viene nadie.