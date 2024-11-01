edición general
El andaluz y el turista hacen un "trato", en la última campaña de Turismo Andaluz

El andaluz y el turista hacen un "trato", en la última campaña de Turismo Andaluz  

'El Trato Andaluz' es el nombre de la campaña impulsada por Turismo Andaluz, un contrato simbólico en el que se pide al turismo "que firme con el alma lo que Andalucía ofrece de corazón".

comentarios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Ciudadano, sonría y acepte servir al extranjero de forma dócil y servicial por el bien de cuatro tipos que dirigen el cotarro turístico.
Es un espanto.
#4 solomonovolumen
- Hacemos un trato?
- Qué trato?
- Tú te agachas y te la meto un rato ...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
un tema de La Mala Rodríguez, 'Tengo un trato'. récord de tópicos sobre Andalucía por minuto, pagados con dinero público
#6 alkalin
Este anuncio me recuerda al de la Generalitat Valenciana donde los que salen son extranjeros:

www.youtube.com/watch?v=XACkwOG0tOk

Anuncio para guiris. Tu españolito, calla y a servir cruzcampo.
estemenda #5 estemenda
Cringe puro, sin adulterar.
Malinke #8 Malinke
No tiene que ver con el turismo, pero me vino este vídeo a la mente.

m.youtube.com/watch?v=QsAMQ0V_1DM&t=49s&pp=ygUsTWlndWVsIGNoYXJ
Uda #7 Uda
Serviles..
humono #3 humono
Nací en Córdoba, casa de guerrera gente y sabiduría clara fuente. No me representa.
