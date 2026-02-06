edición general
El ingreso mínimo llega a 798.312 hogares en enero, un 18,8 % más

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en enero a 798.312 hogares, lo que supone 126.463 prestaciones activas más que un año antes, un aumento del 18,8 %. Según la última nómina publicada este viernes por el Ministerio de Inclusión, en enero había 2.441.675 personas beneficiarias de esta prestación, un 19,1 % más que al inicio de 2025, de los que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.001.789. La cuantía media de la prestación fue de 546,8 euros al mes por hogar y la nómina total sumó más de 457,7 millones, detalla Inclusión.

Y muchos votarán a VOX porque hay que defender España.
#1 tu sabes, que a más ayudas das, peor lo estás haciendo, verdad?
460 millones para eliminar pobra extrema., calderilla..... joder, que bien podíamos estar quitándonos unos milloncejos de gilipolleces
5 mil millones de euros en paguitas, enhorabuena PSOE, ya queda poco para el millón
Vamos como un cobete
