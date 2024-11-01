Ingeniero nuclear de la NASA encontrado muerto en un Tesla quemado tras desaparecer de su casa en Alabama el año pasado (ENG)

Su cuerpo también fue hallado quemado hasta quedar irreconocible, y la policía confirmó su identidad tres días después, una vez que el cuerpo fue trasladado al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. En ese momento, su familia dijo a KLFY que temían que hubiera sido secuestrado y que había dejado su teléfono y su cartera en casa en el momento de su desaparición.