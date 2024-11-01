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Ingeniero nuclear de la NASA encontrado muerto en un Tesla quemado tras desaparecer de su casa en Alabama el año pasado (ENG)

Ingeniero nuclear de la NASA encontrado muerto en un Tesla quemado tras desaparecer de su casa en Alabama el año pasado (ENG)

Su cuerpo también fue hallado quemado hasta quedar irreconocible, y la policía confirmó su identidad tres días después, una vez que el cuerpo fue trasladado al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. En ese momento, su familia dijo a KLFY que temían que hubiera sido secuestrado y que había dejado su teléfono y su cartera en casa en el momento de su desaparición.

| etiquetas: ingeniero nuclear , nasa , tesla , alabama , joshua leblanc , ee.uu
8 1 0 K 99 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 99 actualidad
rmdf #1 rmdf *
Ostia, lo tiene todo: ingeniero+nuclear+NASA+Tesla+casa. Más karma que el príncipe azul de Blancanieves.
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NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
Ya van 11 o 12 muertos de gente relacionada con estos programas...
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JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Supongo que alguien ha decidido poner a los ingenieros y científicos como objetivos. Lo hace Israel en Irán que sepamos. Va a ser jodido el tecnofeudalismo con tanta mente brillante amenazada.
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Andreham #3 Andreham
Alguien está haciendo pasar por muerta a esta gente y llevándolas a algún proyecto secreto.

Y en el mundo en el que vivimos, no va a ser para el bien de los demás.
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menéame