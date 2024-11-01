edición general
12 meneos
104 clics
Ingeniero de Microsoft desvela casi 30 años después que MS-DOS podía generar gráficos: “Prefirieron una interfaz mediocre”

Ingeniero de Microsoft desvela casi 30 años después que MS-DOS podía generar gráficos: “Prefirieron una interfaz mediocre”

Un ingeniero de Microsoft revela que MS-DOS podía generar gráficos desde hace casi 30 años, pero la compañía optó por una interfaz mediocre en su lugar, según confesión tardía sobre alternativas a Windows 95. Raymond Chen ha confesado, más de treinta años después, que Windows 95 no era la única opción para crear una interfaz gráfica: MS-DOS tenía capacidad para ello.

| etiquetas: raymond chen , ms-dos , windows 95 , gráficos
11 1 1 K 165 tecnología
16 comentarios
11 1 1 K 165 tecnología
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
pues claro que podía... si podías usar juegos gráficos...
2 K 28
woody_alien #6 woody_alien
Peter Norton que estás en los cielos.
1 K 25
orangutan #12 orangutan
#8 En windows 98 y me también corria msdos por detrás. De hecho, si no recuerdo mal con 98 podías pulsar F8 en el arranque y arrancar el sistema directamente en msdos.
1 K 25
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#12

Eso creo que era el sistema de reparación o algo así. Pero en los primeros windows 95, antes de que pudieras apagar los ordenadores por SW, apagabas el windows (salía una pantalla que decia algo así como "ahora puede apagar el ordenador" y veías detras el MS-DOS.
1 K 29
Ovlak #15 Ovlak
#8 #12 Ni Windows 95 ni mucho menos 98 tenían a msdos "por detrás". Usaban msdos como cargador de arranque, pero eran sistemas operativos completos al contrario que las versiones anteriores de Windows que sí eran interfaces gráficas que corrían sobre msdos.
0 K 11
#16 Drazz
#15 seguía siendo la base, es verdad que windows 95 ya no era una interfaz bonita como si era windows 3.1 pero aún necesitaba ms-dos para la compatibilidad con lo viejo (basicamente todo el software que habia hasta su llegada que no fuera de win3.1), hasta que no sacaron Windows NT que ya era algo totalmente nuevo de cero
1 K 15
orangutan #1 orangutan
Como que windows se ejecutaba sobre msdos, por lo tanto, msdos ya generaba gráficos.
1 K 18
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

Los Windows 2.0, 3.0 y 3.11 así eran. Incluso las primeras versiones de Windows 95, tras cerrarlas podías hacer un CLS y salía el prompt de MS-DOS (eso desapareció pronto)
0 K 13
tul #14 tul *
DOS4G existe desde hace 34 años, este articulo no tiene ningun sentido en.wikipedia.org/wiki/DOS/4G
0 K 13
g3_g3 #5 g3_g3
dosshell.exe :foreveralone:
0 K 12
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Raymond Chen ha confesado, más de treinta décadas después, que Windows 95 no era la única opción para crear una interfaz gráfica: MS-DOS tenía capacidad para ello.

Que viejo me siento de repente.
0 K 12
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#2 #3 30 decadas son muchas decadas. {0x1f602}

#0 Aunque es lo que pone el articulo voy a corregir esa entradilla porque es un evidente gazapo.
1 K 33
#4 A_S
Msdos 5.0 Shell, tuve el sistema operativo original y permitía hacer las instrucciones básicas en modo gráfico. Recorrer las unidades del disco duro y disqueteras, copiar mover o borrar ficheros.
0 K 9
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#4

El Amstrad PC 1512 venía con MS-DOS 3.20 y un entorno gráfico llamado GEM.

es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Environment_Manager
1 K 23
#2 Review *
30 décadas después o_o
MS Dos corría usando molinos de viento para alimentar los Pc's de piedra ( veo que has corregido la entradilla)


Fuera bromas seguramente no querían competir con sus interfaces gráficas de Ms Dos llamadas Windows
0 K 7
#10 BloodStar
Vaya estupidez de noticia, de verdad...
0 K 6

menéame