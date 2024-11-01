Ingeniero de Microsoft desvela casi 30 años después que MS-DOS podía generar gráficos: “Prefirieron una interfaz mediocre”

Un ingeniero de Microsoft revela que MS-DOS podía generar gráficos desde hace casi 30 años, pero la compañía optó por una interfaz mediocre en su lugar, según confesión tardía sobre alternativas a Windows 95. Raymond Chen ha confesado, más de treinta años después, que Windows 95 no era la única opción para crear una interfaz gráfica: MS-DOS tenía capacidad para ello.
Eso creo que era el sistema de reparación o algo así. Pero en los primeros windows 95, antes de que pudieras apagar los ordenadores por SW, apagabas el windows (salía una pantalla que decia algo así como "ahora puede apagar el ordenador" y veías detras el MS-DOS.
Los Windows 2.0, 3.0 y 3.11 así eran. Incluso las primeras versiones de Windows 95, tras cerrarlas podías hacer un CLS y salía el prompt de MS-DOS (eso desapareció pronto)
Que viejo me siento de repente.
#0 Aunque es lo que pone el articulo voy a corregir esa entradilla porque es un evidente gazapo.
El Amstrad PC 1512 venía con MS-DOS 3.20 y un entorno gráfico llamado GEM.
30 décadas después( veo que has corregido la entradilla)
MS Dos corría usando molinos de viento para alimentar los Pc's de piedra
Fuera bromas seguramente no querían competir con sus interfaces gráficas de Ms Dos llamadas Windows