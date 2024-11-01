Ingeniero de Microsoft desvela casi 30 años después que MS-DOS podía generar gráficos: “Prefirieron una interfaz mediocre”

Un ingeniero de Microsoft revela que MS-DOS podía generar gráficos desde hace casi 30 años, pero la compañía optó por una interfaz mediocre en su lugar, según confesión tardía sobre alternativas a Windows 95. Raymond Chen ha confesado, más de treinta años después, que Windows 95 no era la única opción para crear una interfaz gráfica: MS-DOS tenía capacidad para ello.