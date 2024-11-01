Ingeniero de Intel, desaparece con 18000 archivos secretos [ENG]

La ya turbulenta reducción de personal de Intel ha dado un giro brusco hacia el drama del espionaje. Un ex ingeniero de software de Intel, Jinfeng Luo, está acusado de presuntamente robar alrededor de 18,000 archivos confidenciales, algunos de los cuales fueron marcados como "alto secreto" antes de desaparecer por completo. Según The Mercury News, Luo, que había trabajado en Intel desde 2014, recibió un aviso de despido el 7 de julio de 2024, como parte de la ola de despidos en curso del fabricante de chips. Pero en los días previos a su partid