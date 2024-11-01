Ingeniero de Intel, desaparece con 18000 archivos secretos [ENG]

La ya turbulenta reducción de personal de Intel ha dado un giro brusco hacia el drama del espionaje. Un ex ingeniero de software de Intel, Jinfeng Luo, está acusado de presuntamente robar alrededor de 18,000 archivos confidenciales, algunos de los cuales fueron marcados como "alto secreto" antes de desaparecer por completo. Según The Mercury News, Luo, que había trabajado en Intel desde 2014, recibió un aviso de despido el 7 de julio de 2024, como parte de la ola de despidos en curso del fabricante de chips. Pero en los días previos a su partid
Por otro lado si los archivos fueran tan secretos y tan valiosos la indemnización que pide Intel tendría unos cuantos ceros más:
Intel says it has spent more than three months trying to reach Luo, calling, emailing, and even sending physical letters to his last known address. Every attempt has been met with silence. The company has since turned to the courts, seeking $250,000 in damages and the return of all stolen data.
