Una ingeniera en Uganda consigue transformar botellas de plástico en baldosas de pared resistentes

El plástico, omnipresente y persistente, ha pasado de ser símbolo de progreso a convertirse en uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. En este contexto, la iniciativa liderada por Paige Balcom en Uganda introduce una idea potente: tratar el residuo como materia prima local, no como problema externo. Con esta iniciativa se le puede dar una segunda vida al plástico y se genera empleo local. Este proyecto es el resultado de 6 años de investigación y desarrollo.
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PD. Sé que si debemos dejar de usar el plástico, que si los microplásticos, que si etc... pero al menos esta mujer está encontrando un reciclaje para el plástico que ya tenemos y creo que eso es una buena noticia.
Este es su instagram para quien quiera seguirla: www.instagram.com/instalesspaigeb/
Con la de articulos que tienen en ecoinventos sobre los microplasticos (ecoinventos.com/?s=microplasticos) y en este articulo, ni los mencionan en ninguna parte ! Para mi este medio esta a la altura de Xataka...