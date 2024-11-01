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Una ingeniera en Uganda consigue transformar botellas de plástico en baldosas de pared resistentes

Una ingeniera en Uganda consigue transformar botellas de plástico en baldosas de pared resistentes

El plástico, omnipresente y persistente, ha pasado de ser símbolo de progreso a convertirse en uno de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. En este contexto, la iniciativa liderada por Paige Balcom en Uganda introduce una idea potente: tratar el residuo como materia prima local, no como problema externo. Con esta iniciativa se le puede dar una segunda vida al plástico y se genera empleo local. Este proyecto es el resultado de 6 años de investigación y desarrollo.

| etiquetas: plástico , baldosas , ingeniera , uganda
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7 comentarios
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#1 Pitchford
Estarían bien para las cárceles, que parece que con las normales las rompen y hacen cuchillos.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Más información sobre la ingeniera, de nombre Page Balcom:
lemelson.mit.edu/award-winners/paige-balcom
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#5 eqas
el titular real de "Emprendedora ugandesa" queda un poco chocante siendo más rubia que Barbie, pero es genial lo que ha hecho.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Creo que es de EEUU, pero no he podido encontrar información acerca de ello. Lo que sí creo es que es anglosajona. Y este es el tipo de personas que deberíamos idolatrar.

PD. Sé que si debemos dejar de usar el plástico, que si los microplásticos, que si etc... pero al menos esta mujer está encontrando un reciclaje para el plástico que ya tenemos y creo que eso es una buena noticia.

Este es su instagram para quien quiera seguirla: www.instagram.com/instalesspaigeb/
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#7 eqas
#6 sí, es de las personas que ayudan a devolver la confianza en los humanos.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Genial, y en un par de decadas, cuando se degraden... microplasticos por todas partes en tu vivienda!

Con la de articulos que tienen en ecoinventos sobre los microplasticos (ecoinventos.com/?s=microplasticos) y en este articulo, ni los mencionan en ninguna parte ! Para mi este medio esta a la altura de Xataka...
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ACEC #4 ACEC
¿y que tal si se deja de producir plástico de mierda y se siguen fabricando las baldosas de materiales más nobles y resistentes?
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menéame