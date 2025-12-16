edición general
Un informe vasco confirma anisakis en el 100% de la merluza europea

Se analizaron 223 muestras procedentes del puerto gallego de Burela y todas contenían el parasito. El estudio, elaborado por el centro científico y tecnológico vasco AZTI, alerta además de la presencia de anisakis en el 20% de anchoas y boquerones, La merluza, uno de los pescados más consumidos en España, vuelve al centro de la polémica después de que un informe, elaborado por el centro científico y tecnológico vasco AZTI, haya confirmado que el 100% de los ejemplares europeos analizados presentan anisakis. Los resultados en los que se basa...

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Pues bien que la han subido aprovechando su mayor consumo en estas fechas, algunas las miras y dan asco verlas. sobre todo las de pincho.
Imag0 #11 Imag0
#1 Es que están cobrando el Anisakis como extra
#13 Meloncio
#11 A falta de angulas...
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
mas proteina

Una cosa es que se dice que congelando se mata, pero tiene que ser por debajo de -20 grados.. y los congeladores domesticos en neveras suelen ser hasta -18

Asi que mejor cocinar bien, y dejarse de guisos a fuego lento
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Mejor dejar de comprarla y que se las coman ellos.
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#4 #3 anisakis en un parasito que te puedes encontrar en la mayoria de los pescados... la merluza es uno mas
Por eso en mucho paises (como en toda la Union Europea) el pescado para sushi o uso crudo se congela a bajas temperaturas


"El Real Decreto 1420/2006 sobre el anisakis obliga a los establecimientos que sirven comida a congelar previamente el pescado destinado a consumo crudo, poco cocinado (sushi, boquerones en vinagre, ceviche, etc.) o en salazón/ahumado en frío, a una temperatura de -20°C o inferior durante al menos 24 horas para eliminar el parásito, protegiendo así al consumidor de la anisakiasis, una enfermedad digestiva y alérgica. Los restaurantes deben informar a los clientes sobre esta medida preventiva. "
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Pero la merluza esta al 100% contaminada, los boquerones y sardinas lo están pero menos,el que se salva por ahora es el salmón
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#7 nadie te apunta con una pistola a comprar Merluza no? :-D

Y es perfectamente saludable si se cocina o congela correctamente
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Pero los bichos muertos esta ahí, sera que le da mejor presencia a la merluza, estas pagando caro carne de gusanos a precio de merluza.
calde #3 calde
Que la coman los responsables de esa contaminación.
Veelicus #6 Veelicus
Lomos de merluza a 28 euros el kilo...
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Y merluzas de pincho infectadas a 18€ kilo
