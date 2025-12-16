Un informe vasco confirma anisakis en el 100% de la merluza europea

Se analizaron 223 muestras procedentes del puerto gallego de Burela y todas contenían el parasito. El estudio, elaborado por el centro científico y tecnológico vasco AZTI, alerta además de la presencia de anisakis en el 20% de anchoas y boquerones, La merluza, uno de los pescados más consumidos en España, vuelve al centro de la polémica después de que un informe, elaborado por el centro científico y tecnológico vasco AZTI, haya confirmado que el 100% de los ejemplares europeos analizados presentan anisakis. Los resultados en los que se basa...
| etiquetas: merluza. europea , anisakis , nematodo , en el 100%
Una cosa es que se dice que congelando se mata, pero tiene que ser por debajo de -20 grados.. y los congeladores domesticos en neveras suelen ser hasta -18
Asi que mejor cocinar bien, y dejarse de guisos a fuego lento
Por eso en mucho paises (como en toda la Union Europea) el pescado para sushi o uso crudo se congela a bajas temperaturas
"El Real Decreto 1420/2006 sobre el anisakis obliga a los establecimientos que sirven comida a congelar previamente el pescado destinado a consumo crudo, poco cocinado (sushi, boquerones en vinagre, ceviche, etc.) o en salazón/ahumado en frío, a una temperatura de -20°C o inferior durante al menos 24 horas para eliminar el parásito, protegiendo así al consumidor de la anisakiasis, una enfermedad digestiva y alérgica. Los restaurantes deben informar a los clientes sobre esta medida preventiva. "
Y es perfectamente saludable si se cocina o congela correctamente