Un informe filtrado revela que Amazon ocultó el uso del agua de sus Centros de Datos deliberadamente

Un informe filtrado a The Guardian revela que Amazon tiene una estrategia deliberada de ocultación del consumo de agua de sus Centros de Datos. Dicho informe revela que debido a la crítica social y pérdida reputacional que enfrentarían si se conocían la enorme cantidad de agua que utilizaban sus instalaciones para refrigerarse decidieron ocultarlos. En una investigación anterior de The Guardian se desveló que los consumos de las BigTech en sus centros de datos era 662% superior a lo que declaraban en sus informes.

| etiquetas: centros de datos , big tech , amazon , agua , colonialismo digital
7 comentarios
RoberRenfu
Agua del mar?....Algunos ya lo están haciendo. Usar agua potable para refrigeración es absurdo
Asimismov
#3 pues se suele usar agua fría y de calidad, porque el agua caliente y turbia enfría muy mal y deteriora los circuitos de refrigeración
RoberRenfu
#4 cierto, el agua caliente enfría muy mal :troll:
Asimismov
¡Usar agua para refrigerar es tan primitivo y bárbaro!
cuchufletas
#1 Y lo peor es que dejan sin agua de beber a las poblaciones vecinas. Ya hay varios países que están sufriendo estas consecuencias.
Jakeukalane
#1 ¿Sarcasmo?
Asimismov
#6 no, en absoluto, es la manera fácil y eficiente de refrigerar, echar agua, el problema es que el valor del agua no se corresponde con su precio.
