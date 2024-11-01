Un informe filtrado revela que Amazon ocultó el uso del agua de sus Centros de Datos deliberadamente

Un informe filtrado a The Guardian revela que Amazon tiene una estrategia deliberada de ocultación del consumo de agua de sus Centros de Datos. Dicho informe revela que debido a la crítica social y pérdida reputacional que enfrentarían si se conocían la enorme cantidad de agua que utilizaban sus instalaciones para refrigerarse decidieron ocultarlos. En una investigación anterior de The Guardian se desveló que los consumos de las BigTech en sus centros de datos era 662% superior a lo que declaraban en sus informes.