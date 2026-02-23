edición general
Se informa que se han trasladado aviones cisterna KC-135 adicionales de la Fuerza Aérea de EE. UU. al aeropuerto civil Ben Gurion de Tel Aviv. El despliegue del grupo de ataque estadounidense se ha completado prácticamente.

Supercinexin #1 Supercinexin
No se sabe para qué podrán querer esos aviones ahí. Un misterio. Porsiaca, idos despidiendo de la República Islámica de Irán y familiarizándoos con el careto del descendiente ese del Sha que vive en Estados Unidos. Que no digo que vaya a ser por eso por lo que esos aviones están ahí, pero que por si acaso sólo, eh, nada más.
security_incident #8 security_incident
#1 En un aeropuerto civil. Luego vienen los lloros.
Cuando hablamos de Israel, toda acusación que lanzan es una confesión. En este caso el "uso de infraestructura civil para operaciones militares o, dicho de otro modo, usar civiles como escudos humanos"
zorreame #9 zorreame
#8 hablando de Israel, la distinción entre civil y militar es sumamente difusa
Io76 #6 Io76
Cuál es la excusa de ahora para atacar a Irán?
Veelicus #4 Veelicus
Ya tenemos el titular preparado.
"Iran ataca un aeropuerto civil"
#5 Drazul
Aeropuertos civiles que usan para guerra. Luego que no se asombren si alguien lo ataca :roll:
duende #2 duende
Pues hoy es un buen día para el ataque, porque será en un viernes tras el cierre del mercado o no será.
platypu #7 platypu
#2 Tiene pinta que tanto movimiento no es normal. La bolsa lleva ya un par de dias cayendo, parece que esta vez si que sera la de verdad
#3 pozz
RInP ayatolas.
