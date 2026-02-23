Se informa que se han trasladado aviones cisterna KC-135 adicionales de la Fuerza Aérea de EE. UU. al aeropuerto civil Ben Gurion de Tel Aviv. El despliegue del grupo de ataque estadounidense se ha completado prácticamente.
| etiquetas: israel , aeropuerto , civil , uso , militar
Cuando hablamos de Israel, toda acusación que lanzan es una confesión. En este caso el "uso de infraestructura civil para operaciones militares o, dicho de otro modo, usar civiles como escudos humanos"
"Iran ataca un aeropuerto civil"