La influencer Roro sale al paso tras el lío de Revuelta: 'Me parece asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado'  

"Para mí fue un Taxi, luego ellos subieron el vídeo y yo ya me enteré de toda esta parafernalia." "En ese momento no me importó porque pensaba que había cosas más importantes como el hecho de que la gente se estaba muriendo de hambre, yo pensaba que estaban ayudando, y si ahora de repente ha salido que estaban robando, a mí me parece completamente asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado de una situación tan horrible como la DANA"

frg #2 frg
¡Anda a cascarla! Me junté con unos nazis pero porque me tenían engañada. No vi nada de nada, sólo creí que ayudaba (a unos nazis se presupone).

¡NO SE LO CREE NADIE! Recogiendo carrete ...
antesdarle #5 antesdarle
#2 hay que entenderla, es solo una niña de 23 años :troll:
#11 BoosterFelix
#5 Una mujer de 23 años ya es abuela, un hombre de 23 años todavía está enterándose de que lo que tiene que hacer es intentar tener hijos.
#12 Eukherio
#2 Pobre mujer, quería ayudar y fueron los únicos de fiar que encontró. ¿Pa qué elegir ONGs que llevan décadas haciendo ese trabajo cuando puedes pillar a unos ultras sin experiencia?
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Acérrima a Vox, nadie puede creer a ese personaje
JackNorte #3 JackNorte
Bartolo estas arrepentido?
Si
Lo veolverias a hacer?
Si
hormiga_cartonera #8 hormiga_cartonera
Lo típico que te acercas a una empresa que llevan trailers de mercancía y que lo único que sabes es que se llama solidaridad por España y les dices que si te llevan. No sé Rick
JackNorte #10 JackNorte
#8 Alguien deberia decirle que gracias a ella y su propaganda han podido robar mas.
#1 BoosterFelix *
¿Ya ve bien? ¿le parecerá eso bien a Diego, o a Dani, o como coño se llame? ¿le parece bien al tal Diego o Dani que ella salga en un vídeo enseñando los hombros? ¿se han divorciado ya?
#6 ElFascismoMata
#1 Está esperando a que PABLO le diga que hacer y que pensar, ella no puede, es tontita por ser mujer y por eso la han engañado, o una jeta que se está lucrando a base de edulcorar el ideario de la extrema derecha que se queda tu dinero para gastarlo en sus chiringuitos, elijan ustedes.
#9 BoosterFelix *
#6 Eso es porque todavía no ha pasado por toda la experiencia por la que pasó Olona. Cuando lo haga, preferirá a un beta con dinero a un alfa con músculos, negro y guapura, pero claro, eso ya será fuera de la discoteca.
JackNorte #7 JackNorte
www.youtube.com/shorts/QPpgR70v858?feature=share

«El mural de HITLER» Funny Harcourt y John Cena Peacemaker
Chinchorro #13 Chinchorro
A ver, criaturas, Roro es un producto, un personaje que vende una idea. Seguramente la contrataron para hacer bulto con los de Vox, ya que casa con su modelo de tradwife. Ahora los de su agencia estarán jodidos porque le han manchado la imagen, pero vamos, que es una especie de waifu de cartón piedra para los aspirantes a varón facha. Pena ninguna. No es una persona real.
RegiVengalil #14 RegiVengalil *
Roro es tontita
Roro es un personaje
Roro en una jeta
Roro es una niña
Roro es un producto
Roro es una waifu de cartón piedra

Soy un hombre de mediana edad, con estudios universitarios, voy a votar a Vox, qué soy???

Puedes dejar tu insulto debajo de la línea

_____________________________
