edición general
5 meneos
9 clics

La inflación vive su mayor caída en 10 meses y se modera al 2,4% en enero

La inflación arranca el año con un nuevo paso hacia su normalización. Los precios se situaron en enero en el 2,4%, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La rebaja interanual, de cinco décimas respecto a diciembre, es la mayor desde marzo del pasado ejercicio, hace 10 meses. Eso significa que la brecha respecto a los socios europeos, que rondaba un punto, se reduce con fuerza, prácticamente a la mitad, un hecho clave para la competitividad de las empresas españolas.

| etiquetas: inflación , ipc , ine , españa
4 1 2 K 38 actualidad
10 comentarios
4 1 2 K 38 actualidad
Comentarios destacados:      
inventandonos #1 inventandonos
Que bien, se lo voy a decir a los del supermercado del que acabo de salir, porque no se han enterado xD
4 K 45
taSanás #2 taSanás
#1 con la inflación la gente suele entender que una caída, quiere decir que bajan los precios (la retórica que se usa intenta hacernos pensar eso), pero simplemente es que no suben al mismo ritmo que antes, sigue siendo un incremento de un 2,4%
5 K 65
inventandonos #4 inventandonos
#2 Lo sé, estaba cuñadeando. Pero gracias por comentar.
1 K 17
taSanás #5 taSanás
#4 sí, la carita me dio una pista, pero aproveché para soltar mi libro, de que en general, somos unos analfabetos económicos, y nos manipulan con el relato muy fácilmente.

Aun resuena en mi oído lo de que no estamos en crisis, si no que la economía está en una aceleración negativa.... xD
1 K 19
jonolulu #7 jonolulu *
#3 Una que confunde caída de la inflación con caída de precios, cuando son cosas diferentes. Otro #6

#2 Eso es una asunción tuya
0 K 16
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#7 No
Me quieren confundir, vendiéndome desde el medio progobierno, que la situación ha mejorado usando "mayor caída" cuando es una moderación en una subida de precios
0 K 7
Febrero2034 #10 Febrero2034
#7 Si durante meses, estas engordando 3 kilos por mes, el mes que engordas 2 kilos, ¿ha caido el aumento de peso?
0 K 7
Febrero2034 #6 Febrero2034
Subir un 2,4% no es caer, es que suba menos
1 K 14
#9 Borgiano
Jajaja, Lo País y sus titulares creativos, me parto.
0 K 7
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Eso no es "caída" xD xD xD xD xD xD
0 K 7

menéame