La inflación vive su mayor caída en 10 meses y se modera al 2,4% en enero

La inflación arranca el año con un nuevo paso hacia su normalización. Los precios se situaron en enero en el 2,4%, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La rebaja interanual, de cinco décimas respecto a diciembre, es la mayor desde marzo del pasado ejercicio, hace 10 meses. Eso significa que la brecha respecto a los socios europeos, que rondaba un punto, se reduce con fuerza, prácticamente a la mitad, un hecho clave para la competitividad de las empresas españolas.