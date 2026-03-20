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El inexplicable estilo de vida de Adorni: viajes de lujo, casa en un country y gastos exorbitantes

El inexplicable estilo de vida de Adorni: viajes de lujo, casa en un country y gastos exorbitantes

Juez y fiscal empezaron a investigar la vida de millonario de Manuel Adorni a partir de su ingreso a la función pública. Por su parte, sigue sin explicar los viajes cinco estrellas, los vuelos en avión privado, los gastos mensuales incompatibles con su sueldo, las deudas bancarias y la casa en el country con golf y equitación, que en la denuncia figura comprada por su esposa. Javier Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo, aunque no son pocos los libertarios que --en silencio-- esperan su caída.

| etiquetas: adorni , lujo , casa
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2 comentarios
15 5 0 K 277 Argentina
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
No nos precipitemos, puede que se haya hecho millonario al invertir en una cripto exitosa como $LIBRA
1 K 23
#2 diablos_maiq
es solo fachadi, es de adorni
1 K 18

menéame