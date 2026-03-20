El inexplicable estilo de vida de Adorni: viajes de lujo, casa en un country y gastos exorbitantes

Juez y fiscal empezaron a investigar la vida de millonario de Manuel Adorni a partir de su ingreso a la función pública. Por su parte, sigue sin explicar los viajes cinco estrellas, los vuelos en avión privado, los gastos mensuales incompatibles con su sueldo, las deudas bancarias y la casa en el country con golf y equitación, que en la denuncia figura comprada por su esposa. Javier Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo, aunque no son pocos los libertarios que --en silencio-- esperan su caída.