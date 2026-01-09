El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025

La aceleración del consumo en los últimos meses del año ha permitido que la economía española cerrara 2025 con un crecimiento del 2,8%. Una cifra inferior a la del año anterior cuando el PIB avanzó un 3,5%, pero que mantiene a España en cabeza del crecimiento económico entre los países avanzados con un crecimiento que duplica la media de la zona euro.
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Me equivocaba, la economía de los españoles no subió un 0.1%. Subió un 0.03%.
www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
Las medias verdades, los bulos y las mentiras no van a cambiar la realidad.
Si no hay una economia fuerte, con capacidad de absorber esa población, la situación puede ser la contraria.
Tenéis explicación para todo lo que no os gusta... Que esa explicación sea cierta o no, ni os importa a los que fabricais el relato ni a las personas que lo tragan sin masticar.
(por el alto precio de la principalmente, diría yo)
Índice de Gini actual: El índice cayó a 30,8, marcando un hito de menor desigualdad.
Pues lo mismo, pero a nivel pías
¿Eso que dices es como de que si somos dos, y tu te comes dos pollos y yo ninguno, la media es un pollo cada uno?
Pésima mamipulación la tuya.