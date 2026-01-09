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El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025

El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025

La aceleración del consumo en los últimos meses del año ha permitido que la economía española cerrara 2025 con un crecimiento del 2,8%. Una cifra inferior a la del año anterior cuando el PIB avanzó un 3,5%, pero que mantiene a España en cabeza del crecimiento económico entre los países avanzados con un crecimiento que duplica la media de la zona euro.

| etiquetas: ine , economía española
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18 comentarios
5 1 1 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 MADMax2
Y la economía de los españoles?
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#2 fralbin
#1 Pues la población aumento un 1%, eso significa que crecemos casi al triple que el aumento por inmigración.
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Findeton #3 Findeton *
#2 La población activa aumentó un 2.7% así que la economía de los españoles creció un 0.1%.
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powernergia #4 powernergia
#3 Menuda chorrada te acabas de inventar.

xD xD
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Findeton #7 Findeton *
#4 Ocupados: aumento del 2.77% interanual.

Me equivocaba, la economía de los españoles no subió un 0.1%. Subió un 0.03%.

www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254
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powernergia #8 powernergia
#7 Me pregunto si alguien hará caso de tus invenciones.
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Sergio_ftv #16 Sergio_ftv
#8 La tasa de casito es similar a la tasa de terraplanistas.
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#10 CuiProdestHocBellum
#3 La población en españa ha aumentado en poco mas de 400 mil en 2025. Un 2,7 serian 1 millón 300 mil aprox. Asi que no se de donde sacas ese dato.

Las medias verdades, los bulos y las mentiras no van a cambiar la realidad.

Si no hay una economia fuerte, con capacidad de absorber esa población, la situación puede ser la contraria.

Tenéis explicación para todo lo que no os gusta... Que esa explicación sea cierta o no, ni os importa a los que fabricais el relato ni a las personas que lo tragan sin masticar.
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Findeton #12 Findeton
#10 Los trabajadores son los que crean riqueza. La cantidad de trabajadores (Ocupados, según el INE) ha aumentado un 2.77%, es decir casi un 2.8%.
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Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
#1 No, esa no.
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Sergio_ftv #15 Sergio_ftv
#1 España registra la menor tasa de pobreza en una década, aunque afecta a más de 13 millones de personas
(por el alto precio de la principalmente, diría yo)

Índice de Gini actual: El índice cayó a 30,8, marcando un hito de menor desigualdad.
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PeterDry #17 PeterDry
#1 La economía no es de los españoles , es de cada español en particular.
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FunFrock #5 FunFrock
Si yo trabajo 1 hora y cobro 100€ y al día siguiente, trabajo 2 horas y cobro 200€, he aumentado el PIB, pero no he mejorado mi productividad.
Pues lo mismo, pero a nivel pías
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Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
#5 Mmm...no sé. No me entero.
¿Eso que dices es como de que si somos dos, y tu te comes dos pollos y yo ninguno, la media es un pollo cada uno?
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FunFrock #14 FunFrock
#13 No, los dos os habéis comido 2 pollos pero solo que el otro no lo ha probado.
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Sergio_ftv #18 Sergio_ftv
#5 09-ene-2026: La productividad crece en España a su mayor ritmo en 30 años

Pésima mamipulación la tuya.
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Mucho ñiñi pero cuando empezó el pifostrio de irán la de peña de vacaciones que les pilló, y ahora en semana santa...los bares y la costa petada. :popcorn:
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#6 _4278
lo que creció fue el Capital, el ciudadano va a peor
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menéame