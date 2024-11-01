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La industria del vino se ha encontrado en China con algo peor que la crisis del alcohol: la lucha contra la inmoralidad

El mercado del alcohol está cambiando de forma radical en China. Y hay varios sospechosos

| etiquetas: industria , vino , china , crisis , alcohol , lucha , inmoralidad
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