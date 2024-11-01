La industria de defensa española va como un tiro gracias al gasto público: el rearme europeo impulsa las armas 'made in Spain'

Corren buenos tiempos para la industria armamentística en España. La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), presentó un informe sobre sus cifras de negocio en 2024: la facturación alcanzó los 16.153 millones de euros, un 16,2% más que el año anterior. El informe auditado por PwC también certifica que la industria de defensa contribuyó a la economía española con 21.919 millones de euros de PIB —el 1,27%— y exportó casi 10.000 millones. Algunos críticos advierten de recortes en el estad