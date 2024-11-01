La industria de defensa española va como un tiro gracias al gasto público: el rearme europeo impulsa las armas 'made in Spain'

Corren buenos tiempos para la industria armamentística en España. La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), presentó un informe sobre sus cifras de negocio en 2024: la facturación alcanzó los 16.153 millones de euros, un 16,2% más que el año anterior. El informe auditado por PwC también certifica que la industria de defensa contribuyó a la economía española con 21.919 millones de euros de PIB —el 1,27%— y exportó casi 10.000 millones. Algunos críticos advierten de recortes en el estad
...Sin embargo, financiar ese rearme puede beneficiar a la industria armamentística pero tiene otras repercusiones no tan positivas. Aumentar el gasto en defensa sin que afecte al gasto social es como intentar taparse la cabeza y los pies con una manta demasiado corta: no da para todo. Si los Gobiernos europeos gastan más en defensa, tendrán que recortar en otras partidas.
Bueno, al menos aquí exponen otro punto:
El economista Fernando Luengo lleva tiempo analizando este aumento del gasto en armamento. Frente a quienes argumentan que el crecimiento del gasto militar es compatible con el gasto social y productivo, Luengo asegura justo lo contrario, que más dinero para armas resta parte del que se destina al gasto social. "Pretender hacer compatible el aumento del gasto militar con el social es una gran mentira que, como tantas otras, se pretende colar entre la ciudadanía con mucha propaganda y poco debate",
Pero también va a suponer un retorno económico que parece que muchos se olvidan de eso.
Se van a montar fábricas y cadenas logísticas que se van a aprovechar para más cosas que misiles y aviones, y que de ser necesario se pueden reconvertir en civiles sin muchos problemas.
pero dinero para vivienda pública a cuenta gotas