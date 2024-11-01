La industria española de defensa y aeroespacial exprime el 'boom' militar con un récord de 16.153 millones en ingresos

Según desprende el informe 'Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio' elaborado junto a PwC, las industrias que agrupa TEDAE facturaron 16.153 millones, lo que supone un 16% más que en el año anterior y el 2,3% de los ingresos que registra toda la industria española.
no deja de hablar de paz
y sus fabricas de armas no paran de producir
en los rios los vertidos y en esta naturaleza
sigue todo corrompido.
Ya nada puedes hacer, no te puedes defender
tan solo podrias dar... un grito de rabia!
Un grito de rabia, un grito de rabia,
un grito de rabia, un grito... de RABIA!!
