La industria española de defensa y aeroespacial exprime el 'boom' militar con un récord de 16.153 millones en ingresos

Según desprende el informe 'Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio' elaborado junto a PwC, las industrias que agrupa TEDAE facturaron 16.153 millones, lo que supone un 16% más que en el año anterior y el 2,3% de los ingresos que registra toda la industria española.