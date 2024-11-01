edición general
9 meneos
16 clics
La industria española de defensa y aeroespacial exprime el 'boom' militar con un récord de 16.153 millones en ingresos

La industria española de defensa y aeroespacial exprime el 'boom' militar con un récord de 16.153 millones en ingresos

Según desprende el informe 'Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio' elaborado junto a PwC, las industrias que agrupa TEDAE facturaron 16.153 millones, lo que supone un 16% más que en el año anterior y el 2,3% de los ingresos que registra toda la industria española.

| etiquetas: industria , defensa , aeroespacial , ingresos
8 1 0 K 102 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 102 actualidad
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Por lo menos los puestos de trabajo se crean en España.
0 K 20
Kagate_Kid #2 Kagate_Kid *
Cuando el señor presidente
no deja de hablar de paz
y sus fabricas de armas no paran de producir
en los rios los vertidos y en esta naturaleza
sigue todo corrompido.
Ya nada puedes hacer, no te puedes defender
tan solo podrias dar... un grito de rabia!

Un grito de rabia, un grito de rabia,
un grito de rabia, un grito... de RABIA!!
0 K 9
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
¿Pero no decían que el incremento en defensa era para comprar armas a USA?
Qué me he perdido
0 K 9
DarthMatter #1 DarthMatter *
Me pregunto ¿cuántos de esos beneficios corresponderán a 'limpieza de palestin@s'? ?(
0 K 7

menéame