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Indonesia: a más de 4 décadas de un genocidio que dejó chiquito al de gaza

Indonesia: a más de 4 décadas de un genocidio que dejó chiquito al de gaza

El papel de los gobiernos occidentales fue determinante en la ejecución del genocidio. Documentos oficiales demuestran que la CIA y la embajada estadounidense entregaron listas de nombres de cuadros comunistas al ejército de Suharto sabiendo que serían ejecutados.. Esta colaboración internacional no se limitó a la inteligencia; Reino Unido y Australia participaron activamente a través de propaganda para justificar la carnicería, celebrando el resultado como una "victoria" necesaria para la "estabilidad" en la Guerra Fría.

| etiquetas: genocidio en indonesia , crimenes occidentales , cia
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4 comentarios
16 3 0 K 239 actualidad
skaworld #2 skaworld
Nunca me cansare de recomendarlo, "The Act of Killing" te revuelve el estómago cosa mala...

www.filmaffinity.com/mx/film668038.html
8 K 82
#1 tierramar
EEUU es capaz de cualquier cosa, para imponer en los gobiernos a sus candidatos. El periodista Vincent Bevins en su libro El Método Yakarta, donde describe la eliminación física de las bases sociales de la izquierda como herramienta eficaz para imponer regímenes autoritarios alineados con Washington.
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angeloso #3 angeloso
EEUU, Reino Unido y Australia.

El tridente Catacroquer
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SeñorMarron #4 SeñorMarron
#3 Los dos primeros se suelen repetir mucho, el tercero en discordia suele ser el pringao, el que está para "hacerse el guay". Ejemplo rápido: El trio de las Azores
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menéame