Indonesia: a más de 4 décadas de un genocidio que dejó chiquito al de gaza

El papel de los gobiernos occidentales fue determinante en la ejecución del genocidio. Documentos oficiales demuestran que la CIA y la embajada estadounidense entregaron listas de nombres de cuadros comunistas al ejército de Suharto sabiendo que serían ejecutados.. Esta colaboración internacional no se limitó a la inteligencia; Reino Unido y Australia participaron activamente a través de propaganda para justificar la carnicería, celebrando el resultado como una "victoria" necesaria para la "estabilidad" en la Guerra Fría.