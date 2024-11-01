Indígenas hieren con flechas a cuatro policías en Bogotá

Cuatro policías colombianos resultaron heridos este viernes luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador. La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista” y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, sobre una de las avenidas neurálgicas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.