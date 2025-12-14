La increíble historia de la cerveza: lo que hay detrás de una bebida universal

La Historia de la humanidad no es solo una sucesión de hechos acaecidos a lo largo del tiempo. Es también la sucesión de costumbres, formas de organización económica y social, desarrollo de cultivos, modos de producción de bienes y servicios, formas de relacionarse los individuos con sí mismos y con el medio en el que han vivido, las maneras de explicarse el entorno a lo largo del tiempo, así como las creencias, usos, gustos, modas nutricionales y las formas como se ha ganado la vida el ser humano desde la Prehistoria hasta nuestros días.