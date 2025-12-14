edición general
La increíble historia de la cerveza: lo que hay detrás de una bebida universal

La Historia de la humanidad no es solo una sucesión de hechos acaecidos a lo largo del tiempo. Es también la sucesión de costumbres, formas de organización económica y social, desarrollo de cultivos, modos de producción de bienes y servicios, formas de relacionarse los individuos con sí mismos y con el medio en el que han vivido, las maneras de explicarse el entorno a lo largo del tiempo, así como las creencias, usos, gustos, modas nutricionales y las formas como se ha ganado la vida el ser humano desde la Prehistoria hasta nuestros días.

#3 cybermon
detrás de la cerveza solo hay gente con ganas de emborracharse.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#teahorrounclick

Un tío se bebió su propio meado borracho e invento la Cruzcampo




#esbromita
xyria #4 xyria
#2 ¿Es cierto lo que me dijo un pavo de que la cerveza Estrella Galicia es igual a la Cruzcampo? No fue mi cuñado, que conste, y la pregunta es en serio.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#4 ni idea
Pero si hay que decir que la Cruzcampo bien fresca en el calor de Andalucía es bebible.., pero cuanto más al norte empieza a saber a meado progresivamente
xyria #7 xyria
#5 Gracias.
estemenda #6 estemenda
#4 Home, eso es como comparar a dios con un gitano.
#9 diablos_maiq
#2 eso fue la Heineken Pis
estemenda #8 estemenda
Si tienen ganas va mejor el vino o el whisky
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Mi aportación: he probado westvleteren 12 y si, es la mejorn cerveza del mundo.
