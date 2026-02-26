·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4348
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
4890
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
4932
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
5626
clics
I torneo de ajedrez de menéame
5054
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
más votadas
474
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones
364
Sabotean unos 500 cajetines de pisos turísticos de Granada
331
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
460
Wyoming avisa sobre las amenazas de Vox: "No estamos ante el típico 'que viene el lobo', han dicho qué gallinas se van a comer"
331
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
253
clics
Increíble giro en Mataró: un propietario detenido por cambiar la cerradura de su propia casa
Quiso ayudar a un inquilino y terminó detenido: la historia del hombre de 63 años que vio cómo su buena acción se volvía en su contra ...
|
etiquetas
:
mataró
,
catalunya
,
vivienda
7
2
1
K
81
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
81
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
bigmat
Toda buena acción tiene sus consecuencias negativas en un país con leyes como las nuestras.
Este hombre ya no va a dar de comer ni a las palomas de la plaza en su vida.
5
K
70
#1
YeahYa
Si todo ha ocurrido tal y como sale en la noticia, es muy absurdo...
3
K
55
#2
gershwin
*
#1
lo absurdo es cambiar la cerradura para que no entre quién ha establecido allí su morada con su permiso.
y encima sin contrato ni de alquiler.. va estar años en juicio y sin contraprestación.
1
K
21
#4
MIrahigos
#2
Su piso, sus normas.
0
K
10
#18
mstk
#4
Buah!, donde se ponga un piso que se quite la isla sin ley de epstein.
0
K
7
#5
YeahYa
#2
Una cosa es que se regule el alquiler, y la otra es que ni siquiera se pueda ser altruista.
Según lo que pone, es un hombre que abría su casa a personas vulnerables. Si te dedicas a ser buena persona y acabas cazado por alguien conflictivo, no me parece justo.
E insisto, si es todo como pone en la noticia, porque ahí hay una versión solo
2
K
39
#10
Cyllanita
#5
el problema es que también hay mucho alquiler de habitaciones de casas y habitaciones en negro a la que la se tiene que recurrir, caseros que no cogen el dinero del alquiler para poder expulsar a inquilinos y subir el precio, parejas sin papeles que comparten vida en el piso de uno etc etc y este caso será así que ha pagado justo (o no) por pecador pero si hay morada, pertenencias de la persona etc etc es una forma de protegerlos.
Que no digo que no sea un caso o el otro ni defienda a uno o el otro pero hasta que no haya investigación, juicio etc no es tan absurdo.
1
K
26
#11
HAL9K
#5
En Elcaso.cat, origen de la información, pone que se desconoce si les cobraba o no por la habitación.
CC
#2
1
K
31
#9
HAL9K
#1
¿Absurdo? Si ese hombre vivía ahí es un delito de coacciones de libro.
Que cobrase alquiler o no da igual, la policía constató que vivía en el piso.
1
K
22
#16
YeahYa
#9
Bueno pues siendo así me parece una ley absurda. Y ni siquiera sé cómo funciona para proteger esto y luego que acaben familias con niños en la calle.
No soy abogado, y puede que se me escape algo, pero a priori me parece absurdo (en el caso de que no cobrara alquiler). Y en el caso de que sí, me parece absurdo que alquiles una habitación a una persona, que la convivencia sea imposible, y que la ley no permita hacer nada si está empadronado.
0
K
20
#14
mandelbr0t
*
A ver, buena acción no, que alquilaba habitaciones. Y no lo han detenido por cambiar la cerradura sino por coacciones, que involucra fuerza o violencia.
#1
0
K
10
#15
YeahYa
#14
impedir el acceso a la vivienda en sí mismo ya es un delito de coacciones. No necesita fuerza ni violencia.
0
K
20
#12
meneametemp
*
#8
Te vale 20 minutos?
www.20minutos.es/pais-vasco/vizcaya/drama-estibaliz-vecina-basauri-pas
O antena3
www.google.com/amp/s/amp.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias
Será por fuentes...
2
K
43
#7
meneametemp
*
Recuerdo un caso muy parecido de una mujer que adoptó a un inmigrante menor extranjero, le metió en casa y el joven acabó expulsandola de la casa
Aquí está:
gaceta.es/espana/la-mujer-que-acogio-a-un-magrebi-por-solidaridad-y-ha
2
K
43
#8
TheIpodHuman
#7
esa noticia la has leido en el panfleto de Eduardo Inda Okdiario ¿a que si?
3
K
-25
#13
HAL9K
#7
Ahí pone que le alquilaba la habitación y que dejó de pagar, ni menor ni adoptado ni leches
2
K
38
#17
meneametemp
*
#13
Cierto no era un Mena, me falló la memoria.
Gracias por la corrección.
1
K
27
#3
MIrahigos
Ya no le volverá a ocurrir.
2
K
34
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Este hombre ya no va a dar de comer ni a las palomas de la plaza en su vida.
y encima sin contrato ni de alquiler.. va estar años en juicio y sin contraprestación.
Según lo que pone, es un hombre que abría su casa a personas vulnerables. Si te dedicas a ser buena persona y acabas cazado por alguien conflictivo, no me parece justo.
E insisto, si es todo como pone en la noticia, porque ahí hay una versión solo
Que no digo que no sea un caso o el otro ni defienda a uno o el otro pero hasta que no haya investigación, juicio etc no es tan absurdo.
CC #2
Que cobrase alquiler o no da igual, la policía constató que vivía en el piso.
No soy abogado, y puede que se me escape algo, pero a priori me parece absurdo (en el caso de que no cobrara alquiler). Y en el caso de que sí, me parece absurdo que alquiles una habitación a una persona, que la convivencia sea imposible, y que la ley no permita hacer nada si está empadronado.
www.20minutos.es/pais-vasco/vizcaya/drama-estibaliz-vecina-basauri-pas
O antena3
www.google.com/amp/s/amp.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias
Será por fuentes...
Aquí está:
gaceta.es/espana/la-mujer-que-acogio-a-un-magrebi-por-solidaridad-y-ha
Gracias por la corrección.