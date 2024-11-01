edición general
5 meneos
25 clics
Increíble: esta planta sobrevivió varios meses en el vacío del espacio

Increíble: esta planta sobrevivió varios meses en el vacío del espacio

La inmensidad hostil del espacio, con su vacío absoluto y sus radiaciones mortales, parece prohibir cualquier forma de vida. Sin embargo, un modesto habitante de nuestro planeta cuestiona esta lógica implacable. Los musgos, estas plantas ancestrales que cubren bosques y muros, poseen una capacidad de supervivencia que supera la comprensión. Sus esporas, verdaderas cajas fuertes biológicas, acaban de revelar su aptitud para atravesar el cosmos en condiciones extremas, abriendo nuevas perspectivas para la vida más allá de la Tierra.

| etiquetas: espacio , vacío , planta , supervivencia , musgo
4 1 0 K 106 ciencia
3 comentarios
4 1 0 K 106 ciencia
#1 Pitchford
Más pruebas de la panspermia.
0 K 17
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Behind the musgo
0 K 10
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 La invasión de los ultramusgos.
0 K 7

menéame