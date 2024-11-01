Increíble: esta planta sobrevivió varios meses en el vacío del espacio

La inmensidad hostil del espacio, con su vacío absoluto y sus radiaciones mortales, parece prohibir cualquier forma de vida. Sin embargo, un modesto habitante de nuestro planeta cuestiona esta lógica implacable. Los musgos, estas plantas ancestrales que cubren bosques y muros, poseen una capacidad de supervivencia que supera la comprensión. Sus esporas, verdaderas cajas fuertes biológicas, acaban de revelar su aptitud para atravesar el cosmos en condiciones extremas, abriendo nuevas perspectivas para la vida más allá de la Tierra.