Incómodos compañeros de cama: el gusano que nos visita mientras dormimos

Aprovechando la quietud de nuestro sueño, las hembras de Enterobius migran desde el intestino grueso hasta el ano, para depositar sus huevos rodeados de una sustancia irritante. Los seres humanos somos de los pocos animales con la capacidad de llegar a rascarnos todas las partes de nuestro cuerpo y, así, los huevos de este nematodo parásito habrán pasado a nuestras manos. Estas,los dispersarán por nuestro ambiente más cercano: sábanas, pomos de las puertas y otros utensilios cotidianos se convertirán en potenciales superficies contaminadas.
| etiquetas: parásitos , gusanos , enterobius , ano
Dad la mano a todos los vecinos.
Y en el súper, a rebuscar verdura y fruta sin guantes.
Hay que compartir.
Dame un beso, negro.
Yo es como recibo a las visitas
Si vas al origen, sabe mejor y es más sano.
Los huevos de enterobius en un test de Graham son preciosos. Sé que los apreciaréis.
Los parásitos de Enterobius (también conocidos como oxiuros) producen la oxiuriasis, que es la parasitosis intestinal más frecuente en España y Europa Occidental.
Se erradican muy fácilmente con lomper aunque a veces requieren el tratamiento de toda la familia y desinfección de fómites (sábanas, pijamas, ropa interior...). Se diagnostican mediante el test de Graham pero se requieren 3 muestras ya que la eliminación de huevos es intermitente, por… » ver todo el comentario