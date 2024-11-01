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Incómodos compañeros de cama: el gusano que nos visita mientras dormimos

Incómodos compañeros de cama: el gusano que nos visita mientras dormimos

Aprovechando la quietud de nuestro sueño, las hembras de Enterobius migran desde el intestino grueso hasta el ano, para depositar sus huevos rodeados de una sustancia irritante. Los seres humanos somos de los pocos animales con la capacidad de llegar a rascarnos todas las partes de nuestro cuerpo y, así, los huevos de este nematodo parásito habrán pasado a nuestras manos. Estas,los dispersarán por nuestro ambiente más cercano: sábanas, pomos de las puertas y otros utensilios cotidianos se convertirán en potenciales superficies contaminadas.

| etiquetas: parásitos , gusanos , enterobius , ano
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13 comentarios
14 1 0 K 277 salud
Comentarios destacados:    
Ripio #1 Ripio
Ya sabéis: nada de rascarse el culo y olerse los dedos.

Dad la mano a todos los vecinos.
Y en el súper, a rebuscar verdura y fruta sin guantes.

Hay que compartir.
7 K 99
skaworld #3 skaworld
#1 Saludarse dando la mano es de lo mas antihigienico que hay, yo siempre recomiendo vovler a nuestros origenes y, como la mayoria de los mamiferos, saludarnos con dos buenos besos negros.
3 K 55
Ripio #6 Ripio
#3 A mi me dieron una paliza por decirle a uno:
Dame un beso, negro.
1 K 32
skaworld #11 skaworld
#6 Es que exigirlo es de muy mala educacion, has de insinuarlo con elegancia, por ejemplo subiendote encima de la mesa con los pantalones por las rodillas y exponiendo ampliamente el esfinter separando los carrillos. Si no se dan por aludidos siempre puedes susurrar que alguien quiere un besito, pero nunca de manera directa.

Yo es como recibo a las visitas
0 K 12
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#3 Además, es mejor consumir los productos de proximidad, nada que pase por muchas manos antes de consumirlo.

Si vas al origen, sabe mejor y es más sano.
2 K 35
skaworld #12 skaworld *
#8 ademas puestos a invitar a alguien a comer huevos, no veo por que se tienen que limitar a los tuyos
1 K 24
#4 Leclercia_adecarboxylata
Un meneo sobre la oxiuriasis, wau! Gracias #0

Los huevos de enterobius en un test de Graham son preciosos. Sé que los apreciaréis. :-D  media
2 K 51
a69 #5 a69
#4 lo bonito es cuando salen a poner los huevos... La Naturaleza es maravillosa....
1 K 31
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Todos sabemos que este artículo se lava las manos. :professor:
1 K 33
#9 Leclercia_adecarboxylata *
Aportando un poco más a lo que dice el meneo.

Los parásitos de Enterobius (también conocidos como oxiuros) producen la oxiuriasis, que es la parasitosis intestinal más frecuente en España y Europa Occidental.

Se erradican muy fácilmente con lomper aunque a veces requieren el tratamiento de toda la familia y desinfección de fómites (sábanas, pijamas, ropa interior...). Se diagnostican mediante el test de Graham pero se requieren 3 muestras ya que la eliminación de huevos es intermitente, por…   » ver todo el comentario
1 K 31
Asimismov #7 Asimismov *
A la misma especie que calculó pi, le pica el culo. Si señó, una gracia.
0 K 13
GeneWilder #13 GeneWilder
Qué recuerdos de picor de culo nocturno infantil.
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Bilardezz #10 Bilardezz
compañeros de cama, menciona su divorcio, y atribuye su infección a su ex, es un articulo de despecho intestianal-
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menéame