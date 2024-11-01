El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido añadido a la controvertida base de datos ucraniana Myrotvorets tras unas declaraciones en las que sugería que se debería permitir a los futbolistas rusos, especialmente a los jóvenes, volver a participar en competiciones internacionales. El sitio web respaldado por el Estado, a menudo denominado la «lista negra» de Ucrania, acusa a Infantino de «agresión humanitaria contra Ucrania», «apoyo y cooperación sistémicos» con Rusia y de contribuir a la difusión de la «propaganda» rusa.
en.wikipedia.org/wiki/Disposition_Matrix
The Disposition Matrix, informally known as a kill list, is a database of information for tracking, capturing, rendering, or killing suspected enemies of the United States
"El sitio fue creado por el activista Heorhij Tuka,[2] y su independencia de agencias estatales ha sido cuestionada. Según otras fuentes, el sitio es administrado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y está afiliado al Ministerio del Interior. Myrotvorets publica información personal sobre individuos considerdos "enemigos de Ucrania". Información sobre esas personas, tales "como números de teléfono,… » ver todo el comentario