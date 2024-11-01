Inciativa UE - PsychedeliCare [EN]

Instamos a la Comisión Europea a promover un acceso equitativo, oportuno, asequible, seguro y legal a terapias innovadoras asistidas con psicodélicos. La Comisión debería apoyar el establecimiento de un consenso de expertos sobre los estándares de atención psicodélica, incluyendo apoyo psicológico, formación de terapeutas, directrices éticas y medidas de seguridad, para garantizar la implementación segura y eficaz de las terapias psicodélicas. La Comisión debería respaldar las iniciativas de desarrollo de capacidades para programas de formación