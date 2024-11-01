edición general
3 meneos
8 clics

Inciativa UE - PsychedeliCare [EN]

Instamos a la Comisión Europea a promover un acceso equitativo, oportuno, asequible, seguro y legal a terapias innovadoras asistidas con psicodélicos. La Comisión debería apoyar el establecimiento de un consenso de expertos sobre los estándares de atención psicodélica, incluyendo apoyo psicológico, formación de terapeutas, directrices éticas y medidas de seguridad, para garantizar la implementación segura y eficaz de las terapias psicodélicas. La Comisión debería respaldar las iniciativas de desarrollo de capacidades para programas de formación

| etiquetas: union europea , salud mental , inciativa
3 0 0 K 41 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 41 actualidad
celyo #1 celyo
Objetivos

Instamos a la Comisión Europea a promover un acceso equitativo, oportuno, asequible, seguro y legal a terapias innovadoras asistidas con psicodélicos.

* La Comisión debe apoyar el establecimiento de un consenso de expertos sobre los estándares de atención psicodélica, incluyendo apoyo psicológico, formación de terapeutas, directrices éticas y medidas de seguridad, para garantizar la implementación segura y eficaz de las terapias psicodélicas. La Comisión debe respaldar las…   » ver todo el comentario
0 K 18
#2 UNX
El problema que tienen estas terapias es el coste, porque necesitan ser asistidas por un terapeuta. No es como recetar un antidepresivo y te veo en 3 meses.
0 K 11
alfre2 #3 alfre2
#2 el coste debe calcularse metiendo en la ecuación el escenario que se abre. Si estas terapias mejorasen la salud de las personas en plazos mucho más ajustados que recetándole los antidepresivos tradicionales, podrían implicar un menor coste.
0 K 12

menéame