La incertidumbre por el destino de un perro causa polémica en Bélgica

La dueña de la perra, ha expresado su deseo de morir mediante eutanasia y quiere que Zenia la acompañe en ese final ya que según ella, el animal no sería feliz si se queda sola. La eutanasia de animales en Bélgica está regulada, pero no de forma uniforme. Solo puede practicarse por razones médicas o de bienestar del animal. Sin embargo, la llamada “eutanasia por conveniencia” —cuando el dueño ya no puede o quiere hacerse cargo— no está explícitamente prohibida en todos los contextos, lo que genera un vacío legal
La cosa no es tan fácil. Pero como dice #1 , siempre se puede preguntar a la perrita, antes o después, tanto da...la respuesta será la misma
Mientras no se visualize está industria de la mascota como el abuso animal que es y la gente vaya con enviándose para dejar de tenerlas, seguirán los abandonos,abusos o casos como este.
Entretanto hamburguesa a dos carrillos...
A eso vamos señores..
PD: es tarada egoista es la.mascotista prototipo. Mama de su peludito, pero decidiendo cuando y como vive y cuena8d muere.
Matar a un perro - NOOOOOOOOO!! ESCÁNDALO!!!