La incertidumbre por el destino de un perro causa polémica en Bélgica

La dueña de la perra, ha expresado su deseo de morir mediante eutanasia y quiere que Zenia la acompañe en ese final ya que según ella, el animal no sería feliz si se queda sola. La eutanasia de animales en Bélgica está regulada, pero no de forma uniforme. Solo puede practicarse por razones médicas o de bienestar del animal. Sin embargo, la llamada “eutanasia por conveniencia” —cuando el dueño ya no puede o quiere hacerse cargo— no está explícitamente prohibida en todos los contextos, lo que genera un vacío legal

7 comentarios
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Te haces la eutanasia tú primero y después ya le preguntamos a la perra qué quiere
6 K 66
#4 tomeu *
Su dueña, que sufre de problemas de salud mental, ha expresado su deseo de morir mediante eutanasia

La cosa no es tan fácil. Pero como dice #1 , siempre se puede preguntar a la perrita, antes o después, tanto da...la respuesta será la misma :-D
2 K 43
ur_quan_master #5 ur_quan_master
El problema es que todo el mundo tiene mascotas para su uso privado.
Mientras no se visualize está industria de la mascota como el abuso animal que es y la gente vaya con enviándose para dejar de tenerlas, seguirán los abandonos,abusos o casos como este.
2 K 33
Pertinax #3 Pertinax
No se puede ser más imbécil.
2 K 29
#6 tomeu
#3 No sé yo!. La dueña, haciendo estas declaraciones, se asegura que la perrita tendrá a mucha gente dispuesta a adoptarla. Hasta podrán hacer una buena selección para ver quién es el candidato a dueño ideal
0 K 20
#2 Kuruñes3.0 *
???? la tía que se mate si quiere y deje de dar por culo, salve al perro.
Entretanto hamburguesa a dos carrillos...
A eso vamos señores.. xD

PD: es tarada egoista es la.mascotista prototipo. Mama de su peludito, pero decidiendo cuando y como vive y cuena8d muere.
2 K 25
I.Casillas #7 I.Casillas
Matar a un feto porque no me viene bien tenerlo ahora - todo ok

Matar a un perro - NOOOOOOOOO!! ESCÁNDALO!!!
2 K 16

