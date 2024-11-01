·
Incautan 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano. ‘Sin disparar un solo misil’, explicó el Pdte. Petro
Autoridades hicieron la incautación que iba rumbo a Costa Rica. El presidente Petro resaltó que el operativo se realizó ‘sin disparar un solo misil’.
|
etiquetas
:
cocaina
,
narcotráfico
,
colombia
,
costa rica
,
petro
,
trump
#1
themarquesito
Buen recadito para Trump
5
K
65
#2
Spirito
#1
A Trump y y al resto de la extrema derecha le importa un pimiento eso para cometer sus fechorías.
0
K
9
#3
Pivorexico
*
Aunque resultaría más efectivo perseguir el dinero , misilazo a las entidades financieras que se dediquen al lavado de dinero procedente del narcotráfico ;
Menuda limpia de indeseables encorbados , iba a quedar.
1
K
23
#5
kreepie
Es un vinvin. No gastan munición y se quedan con el alijo para "investigar". Trump toma nota.
0
K
11
#6
Dene
Y quien le ha dicho a Petro que los misilazos yankis son lucha antidrogas??
0
K
11
#4
hazardum
Para mi que ya han aplicado el 10% de rigor, y eran 3 toneladas
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Menuda limpia de indeseables encorbados , iba a quedar.