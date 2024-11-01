edición general
Incautan 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano. ‘Sin disparar un solo misil’, explicó el Pdte. Petro

Incautan 2,7 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano. ‘Sin disparar un solo misil’, explicó el Pdte. Petro

Autoridades hicieron la incautación que iba rumbo a Costa Rica. El presidente Petro resaltó que el operativo se realizó ‘sin disparar un solo misil’.

themarquesito #1 themarquesito
Buen recadito para Trump
Spirito #2 Spirito
#1 A Trump y y al resto de la extrema derecha le importa un pimiento eso para cometer sus fechorías.
#3 Pivorexico *
Aunque resultaría más efectivo perseguir el dinero , misilazo a las entidades financieras que se dediquen al lavado de dinero procedente del narcotráfico ;

Menuda limpia de indeseables encorbados , iba a quedar.
kreepie #5 kreepie
Es un vinvin. No gastan munición y se quedan con el alijo para "investigar". Trump toma nota.
Dene #6 Dene
Y quien le ha dicho a Petro que los misilazos yankis son lucha antidrogas??
hazardum #4 hazardum
Para mi que ya han aplicado el 10% de rigor, y eran 3 toneladas :troll:
