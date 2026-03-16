El «impuesto a los solteros» evidencia la crisis demográfica japonesa

Ante el desplome de los nacimientos y el envejecimiento de la población, el Gobierno japonés impondrá desde abril una contribución obligatoria destinada a financiar políticas de apoyo a la infancia. La medida, bautizada como el «impuesto a los solteros», obligará a pagar a quienes no tienen hijos
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Pues claro que todo el mundo tiene que financiar políticas sociales aunque no le ayuden a él, en eso consisten los impuestos...
las obligaciones dle individuo con la sociedad son fundmehntalmente tres: pagar impuestos, tomar las armas y tenjer hijos.
Aquí nos da la risa con segùn cual de las tres.
¿En algún momento alguien caerá del burro en generar el escenario oportuno para poder tener hijos a día de hoy?
Me encanta cómo se habla de la gran maquinaria perfecta del capitalismo con sus políticas liberales que es incapaz de abastecerse de humanos para mantenerse engrasada si no es el estado quien se los proporciona.