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El «impuesto a los solteros» evidencia la crisis demográfica japonesa

El «impuesto a los solteros» evidencia la crisis demográfica japonesa

Ante el desplome de los nacimientos y el envejecimiento de la población, el Gobierno japonés impondrá desde abril una contribución obligatoria destinada a financiar políticas de apoyo a la infancia. La medida, bautizada como el «impuesto a los solteros», obligará a pagar a quienes no tienen hijos

| etiquetas: infancia , solteros , japón , impuestos
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5 comentarios
9 2 0 K 114 actualidad
#2 Cuchifrito
El impuesto es para todos, si solo se pagarán impuestos que cubran tu situación personal sería como sacarte dinero de un bolsillo y metérselo en el otro, estúpido.
Pues claro que todo el mundo tiene que financiar políticas sociales aunque no le ayuden a él, en eso consisten los impuestos...
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Humatuk #3 Humatuk
#2 Eso venía a decir. En redes y medios de comunicación lo han bautizado como "el impuesto a los solteros", y eso está haciendo que se entienda algo que no es cierto. Es un impuesto a todo el mundo, tenga hijos o no, al igual que todos pagamos impuestos para el bienestar de las personas de la tercera edad, como es natural.
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Feindesland #1 Feindesland *
Por fin verdadero socialismo.

las obligaciones dle individuo con la sociedad son fundmehntalmente tres: pagar impuestos, tomar las armas y tenjer hijos.

Aquí nos da la risa con segùn cual de las tres.

xD xD xD
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Arkhan #5 Arkhan
¿El gran error? Destinarlo para ayuditas de las familias con hijos que luego siempre se pueden retirar pero el niño ya está en el mundo.

¿En algún momento alguien caerá del burro en generar el escenario oportuno para poder tener hijos a día de hoy?

Me encanta cómo se habla de la gran maquinaria perfecta del capitalismo con sus políticas liberales que es incapaz de abastecerse de humanos para mantenerse engrasada si no es el estado quien se los proporciona. :shit:
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elsnons #4 elsnons
España inventó eso hace muchos, muchos años a través del IRPF
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menéame