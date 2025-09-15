El impresionante Parador ubicado en un castillo del siglo XII que ha visitado Iker Jiménez: por sus pasillos ‘merodea’ un fantasma

La fortaleza cuenta con una larga historia y es ahora uno de los alojamientos más singulares y misteriosos de la región. Misterio, enigma e historia recorren cada piedra de los castillos y fortalezas que pueblan España. Sus leyendas y relatos de sucesos paranormales siguen atrayendo a viajeros deseosos de adentrarse en los secretos de estas arquitecturas ancestrales. Algunos de estos monumentos han encontrado nuevas vidas al convertirse en ayuntamientos, museos o elegantes hoteles.