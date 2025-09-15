edición general
El impresionante Parador ubicado en un castillo del siglo XII que ha visitado Iker Jiménez: por sus pasillos ‘merodea’ un fantasma

La fortaleza cuenta con una larga historia y es ahora uno de los alojamientos más singulares y misteriosos de la región. Misterio, enigma e historia recorren cada piedra de los castillos y fortalezas que pueblan España. Sus leyendas y relatos de sucesos paranormales siguen atrayendo a viajeros deseosos de adentrarse en los secretos de estas arquitecturas ancestrales. Algunos de estos monumentos han encontrado nuevas vidas al convertirse en ayuntamientos, museos o elegantes hoteles.

7 comentarios
Antipalancas21
El fantasma seguro que ahora hay, se llama Iker Jiménez y se pasea por los pasillos, es el castillo de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara.

capitan__nemo
#1 Eso parece que da a entender el titular.

Gry
por sus pasillos ‘merodea’ un fantasma

Se ha visto en un espejo. :troll:

txepel
Cuando Iker Jimenez era un honesto cuentacuentos y no un MAGA de Mercadona.

Uda
#3 cuando fue eso??

txepel
#4 Cuando contaba cuentos sobre fantasmas, OVNIs y el monstruo del lago Ness en un formato true crime (que no era más que un recurso estilístico). A mí si me gusta el creepypasta.

El problema vino después, cuando el tío empezó a creerse periodista y utilizar sus trucos y maneras de titiritero para comentar noticias de verdad vomitando consignas de extrema derecha.

Klamp
A mi tampoco me gusta mucho iker, pero de ahí a llamarlo fantasmas en el titular...


