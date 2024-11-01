edición general
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza

La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza

Miles de personas han entrado al circuito en diferentes puntos de la capital madrileña minutos antes de la llegada de los ciclistas a Madrid

comentarios
Comentarios destacados:        
BastardWolf #6 BastardWolf
Espero de todo corazon que no puedan finalizar, y que esto sirva de inspiración al resto de los europeos y empiecen a boicotear todos los eventos donde participe Israel hasta que los organizadores se vean obligados a vetarlos de las competiciones
8 K 99
a69 #10 a69 *
#6 ya la han suspendido.
Mañana en los periódicos de todo el mundo. Que no haya paz para los malvados!!
Orgullo!!
4 K 43
BastardWolf #13 BastardWolf
#10 Bravisimo!!
0 K 12
#1 Jesusor.
Vamooooss
7 K 62
Tontolculo #7 Tontolculo
Viva esta España!
2 K 40
vicus. #20 vicus.
No pasarán!!
1 K 34
Mltfrtk #16 Mltfrtk *
¡Boicot, boicot, boicot Israel! :hug: :hug: :hug:
1 K 34
wildseven23 #3 wildseven23
Es duplicada, pero me la sopla.
2 K 30
mmlv #2 mmlv
Y no solo la Gran Vía, está casi todo el circuito tomado por los manifestantes
1 K 28
rendri #15 rendri
Por una vez más Madrid es España dentro de España. Muy orgulloso de ver a la gente en la calle y luchando por otros
1 K 26
Mltfrtk #21 Mltfrtk *
La cara de gilipollas que se le ha quedado al subnormal de Almeida no tiene precio xD xD xD
0 K 14
reivaj01 #23 reivaj01
Y, ¿No os da pena el carapolla? Acaba de salir en la tele y estaba muy afectado, con la ilusión que tenía el hombre ser.
0 K 12
#12 geerores
lo que va a servir es para despertar resquemor contra la gente que se manifieste pacificamente a favor de palestina
1 K 10
nilien #17 nilien
#0 He actualizado el titular porque se había quedado desactualizado y ya lo habían cambiado...
0 K 10
#11 geerores
Luego os sorprenderá porqué sube Vox en las encuestas
1 K 10
valandildeandunie #14 valandildeandunie
#11 Luego te sorprenderás cuando vayas a mamar 4 años más de Sánchez.
1 K 13
#19 geerores
#14 No se porque me echas eso en cara ya que yo lo he votado las dos últimas ocasiones. Pero a algunos no dais para más
0 K 6
#4 geerores
Lamentable
4 K 9
valandildeandunie #5 valandildeandunie
#4 Ahora nos lo dices pero sin llorar.
5 K 54
#8 geerores
#5 La protesta de dar por culo sin ningún sentido
5 K -5
FueraSionistasdeMeneame #22 FueraSionistasdeMeneame
#4 ¿Eres tu, Perico?
0 K 10
#18 wictor69
Con dos cojones
0 K 7
#9 chisqueiro
Eso se acaba hoy, por fin.
Ahora a buscar otra cortina de humo.
1 K 6

