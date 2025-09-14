¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?

Hace unos días subí, como hago todos los meses, la estadística de visitas de Menéame según OJD Interactiva www.meneame.net/m/tecnología/evolucion-audiencia-meneame-periodo-ener En el marco del debate sobre el número de visitantes a nuestra web (algo más de 391.000 únicos en agosto), algunos usuarios achacaron a su falta de pluralidad (escoramiento hacia la izquierda) la limitada visibilidad de Menéame. Pero Angelitomagno aportó los datos de OKDiario, el periódico de Eduardo Inda con una línea editorial Ayusista-voxera netamente definida, y destacó que ellos, pese a su discurso monolítico, tuvieron casi 17 millones de visitas únicas www.meneame.net/m/tecnología/evolucion-audiencia-meneame-periodo-ener Por tanto, el problema tenía que estar en otro lado.

Acudí entonces a las estadísticas de envíos con más visitas de Menéame www.meneame.net/top_visited?range=2 Primeramente comprobé que no está actualizada al minuto, porque el envío con más visitas (más de 18.000 ahora mismo) todavía no aparece www.meneame.net/m/Artículos/doble-demagogia-sobre-colegio-hijos-pablo Pero constaté un dato extraordinariamente relevante: de los 10 envíos más visitados, 7 son artículos creados por los users y no accesibles en ningún otro lugar que no sea Menéame. De los 3 restantes, uno es del sub cultura, otro de tecnología, y otro de actualidad.

La conclusión es obvia: la gente busca en una página de internet aquello que no puede encontrar en otros lados: el contenido original. La gente visita la web de Inda porque, aunque la inmensa mayoría sean basura, aporta cotidianamente exclusivas que no pueden consultarse en otros lares. De ahí la importancia que, para reflotar Menéame, tiene la aportación de contenido original por parte de los usuarios. Bien artículos creados por el user, bien material interesante de webs poco conocidas. Así Menéame ganará fama de bazar exótico donde puedes hallar joyas únicas, y las visitas aumentarán.

Meneantes: incluso si sois gente tímida, el anonimato os protege. No tengáis vergüenza ni reparos en escribir lo que queráis sobre cualquier materia que consideréis interesante, desde experiencias personales e incluso íntimas a noticias sobre vuestro entorno, pasando por análisis políticos y textos divulgativos sobre los temas que dominéis. Seguro que decenas de miles de personas los valoran y os aportan un valioso feedback. Y, en cualquier caso, escribir siempre es un placer. Recuperemos la esencia de Menéame como foro de difusión de ideas e información donde gente libre y plural comparte lo que su corazón y su mente han engendrado, aquello que es único porque encierra sus vivencias, sentimientos e ideas. Entonces las visitas volverán solas.