Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia "el genocidio en Gaza" desde los Premios Emmy 2025

Javier Bardem ha denunciado "el genocidio en Gaza" a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles "Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", ha declarado el actor español ante el micrófono de Variety.

7 comentarios
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Blanco y en pañuelo.
Si aun dudáis....
2 K 33
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Bardem no deja de sorprenderme para bien
1 K 32
#3 Suleiman
Ya lo han crucificado, a ver lo que trabaja... De momento sin premio. Y merece un aplauso por las narices que tiene de meterse en la boca del lobo a criticar a los israelíes.
1 K 26
WcPC #5 WcPC
Además de que él tiene mucho valor al hacer esto, está arrastrando a muchas otras grandes figuras en USA.
A ver si esta vez, de verdad, es el fin del estado sionista de Israel.
1 K 24
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues muy bien. No me cae especialme te bien, pero hay que reconocerle valor.
0 K 13
#7 Borgiano
Bien por él, ha estado valiente, pero que prepare las maletas de vuelta a España porque Judeollywood esta no se la va a perdonar.
0 K 8
lobotomico2 #6 lobotomico2
Dentro de poco, prohibida la entrada en Estados Unidos.

Creo que se puede hablar a la vez de las narices que tiene de hacer lo que esta haciendo y de contarme sus ideas politicas hasta en la sopa.
0 K 7

