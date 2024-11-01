Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia "el genocidio en Gaza" desde los Premios Emmy 2025

Javier Bardem ha denunciado "el genocidio en Gaza" a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles "Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", ha declarado el actor español ante el micrófono de Variety.