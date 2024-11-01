edición general
Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas

"¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?", señala el presidente del Gobierno tras las protestas en La Vuelta a España....? Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en una competición más". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido este lunes un paso más allá en su posicionamiento sobre la participación israelí en el ámbito internacional.

#3 ClaraBernardo
Y de Eurovisión...
#5 chavi
#3 Claro. Y de eurovisión.

Y si no se hace, no se participa.
makinavaja #9 makinavaja
#3 Eurovisión lo financia mayoritariamente Israel, a través de su multinacional Morocanoil.
#17 concentrado
#3 Yo echaría a todos de Eurovisión :troll:
Gadfly #1 Gadfly
Sanchez esta desatado! Viva Sanchez!!!!!
#15 Deperdidos
#1 Como Meloni ha sabido leer la situación. La opinión pública está harta de la crueldad israelí
#16 xuanra2002
#15 Lo que nos llega y lo que realmente estará pasando.
Porque estos seguro que saben cosas que nosotros no sabemos.
#4 Borgiano
Vamos a aplaudir por una vez a Sanchinflas... sin que sirva de precedente.
2 K 35
Torrezzno #8 Torrezzno
Va con el rabo fuera ya. Ha metido la puntita a ver como estaba el agua y le estaba rica
1 K 27
silvano.jorge #2 silvano.jorge
Por fin...
1 K 22
#13 Barriales
#2 .... y de mundo.
0 K 8
Khadgar #10 Khadgar
Bueno, ahora toca esperar a ver qué excusa pone la derecha para echar mierda sobre esto.
0 K 16
rendri #11 rendri
No hay un meme de sanchez surfeando? Este hombre se sabe adaptar a los tiempos según le venga bien, es el ave fénix de la política, 4 veces enterrado y renacido de las cenizas. Mejor tarde que nunca, hay que saber cambiar de opinión si no es correcto.
0 K 15
Ramen #18 Ramen
Ya ha habido precedentes de cual es el camino a seguir. Ahora el COI, la FIFA y demás organizaciones tienen que posicionarse es.wikipedia.org/wiki/Boicot_deportivo_de_Sudáfrica_en_la_época_del_
0 K 13
Kantinero #12 Kantinero
Un poco si que acojan el asunto, son capaces de vengarse vía atentados
0 K 12
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
Hay veces que los políticos hacen lo que corresponde hacer, en ese caso hay que aplaudirlos porque no todos los políticos lo hacen. Hay polen cambio otros políticos que se venden a pequeños grupos de gran poder que acaban haciéndolo lo que la mayoría en su sano juicio nunca haría, estos son antidemocráticos y corruptos.
0 K 11
ur_quan_master #21 ur_quan_master
Capitán Sanchez-Obvious.

Habla muy mal de la hipocresía de los gobiernos Europeos y del grado de vasallaje con EEUU que haya habido que esperar tanto a que uno de ellos se haya decidido a decir la obviedad. En cualquier caso, bien por Sanchez.
0 K 11
#6 capitan.meneito
Pero que le ha pasado a Perro sanxe? tiene la rabia o k?
0 K 10
antesdarle #14 antesdarle
Nada que añadir.
0 K 10
#7 podrezero
Venga perro, quítate el collar de una vez!
0 K 6
#20 Jotax
Con Rusia si que fueron rápidos, con Israel les esta costando. Se ve que siempre hay una mano en la sombra y en algunas ocasiones cuesta tumbarla.
0 K 5

