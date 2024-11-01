edición general
Detenido en Madrid por investigar casos de infiltración policial en movimientos sociales

Le acusan de falsedad documental y revelación de secretos por su labor de investigación sobre funcionarios que espían a colectivos sociales y políticos.

#1 detectordefalacias
Tenemos las instrucciones colonizadas por basura. La misma basura que conspira para destruirlas.
0 K 13

