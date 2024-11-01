edición general
Ana Garrido y el precio de enfrentarse a la corrupción de Gürtel: "Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo"

La exfuncionaria de Boadilla del Monte y testigo durante la causa judicial relata en "Ana contra Gürtel" (editorial Alrevés) las consecuencias que tuvo para ella investigar a su alcalde, cómo Esperanza Aguirre hizo oídos sordos ante sus advertencias y por qué, más de 15 años después, necesita "cerrar un ciclo"

#2 Fookinhellboy
Indignante.
Proteección y recompensas a los denunciantes de corrupción.
El PPartido mafioso y sus medios arruinan la vida de ellos y de camino nos pringan de mierda la cara mientras se ríen.
15 K 133
johel #11 johel *
#2 El ppxose, recordemos en temas de corrupcion se comportan como si fuesen el partido unico y siguen sin acatar las ordenes de europa en materia de proteccion de testigos y anticorrupcion.
No, no son iguales, no caigamos en eso, pero en proteger el sistema corrupto juegan a poli malo, poli bueno.
1 K 30
snowdenknows #16 snowdenknows *
#2 dejo el link de la fundacion en la que ella ahora colabora por si hay alguien mas que tiene informacion sobre un caso d corrupcion x.com/HayDerecho #5
2 K 38
vviccio #1 vviccio
Mafia o democracia.
14 K 126
cocolisto #5 cocolisto
En España la corrupción ppera es el resultado de un sistema judicial mafioso así que ésta mujer se ha tenido que enfrentar, no sólo a los corruptos sino a sus protectores.
No deja de sorprenderme (bueno, poco) que Cerdan esté en la cárcel sin haberle encontrado ni un euro de sus supuestas mordidas y sin embargo un personaje como Montoro del que se sabe que ha cometido un montón de delitos con un gran patrimonio en su haber, ni siquiera han bloqueado cuentas o ingresado en la carcel. Es peor el sistema judicial que el hampa. O son lo mismo y comprendes.
12 K 122
#15 meneanet
#5
Sí, la justícia tiene que ver, como en muchas cosas, aunque también depende de regulaciones e implementar mecanismos para proteger a los denunciantes. Aquí el gobierno de turno tiene mucho que ver:
Esta nota de prensa de 2021
transparencia.org.es/notas-de-prensa/espana-no-solo-esta-entre-los-ee-
En 2023 han habido…   » ver todo el comentario
0 K 6
Harkon #3 Harkon
Si tus amigos defienden a la mafia que has denunciado, no eran tus amigos, no son más que escoria y carroña
9 K 103
reivaj01 #4 reivaj01
Acabo de comprar su libro.
Probablemente no lo lea y se lo regale a alguien, pero me parece que estoy obligado éticamente a apoyarla.
10 K 97
#6 Gurripander
#4 To lo compraré y trataré de leerlo. Seguramente tiene perlas muy valiosas, sobre el blanqueo de la corrupción, en esa sociedad de malhechores, llamada PP.
1 K 23
crysys #12 crysys
#4 #6 #7 Yo le compré bisutería para regalar a mis amigas hace ya un lustro. Tenía, con el nick de Chica_yeye, una tienda online. No sé si seguirá con el negocio.
3 K 39
el_Tupac #7 el_Tupac
#4 yo también he pensado en comprarlo, aunque no lo lea
3 K 42
snowdenknows #17 snowdenknows
#7 comprado y claro
0 K 11
snowdenknows #18 snowdenknows
#7 comprado y lo leere
0 K 11
ccguy #21 ccguy
#4 link? No me sale en Amazon USA y debo de estar ciego o no me sale en Google
0 K 18
Cehona #23 Cehona
#21 En Casa del libro lo tienes
www.casadellibro.com/libro-ana-contra-gurtel/9788410455436/17139858
En papel y ebook.
0 K 16
#10 Sigo_intentandolo
Consiguieron exactamente lo que buscaban... quedan claras las consecuencias de denunciarlos...
2 K 29
#9 omega7767
imagintate, hacer lo que tienes que hacer que es denunciar corrupción. Esos corruptos te hunden la vida. Esos corruptos salen impunes. Los votantes siguen votando corruptos mientras tu vida está arruinada.
3 K 29
pitercio #19 pitercio
En cambio a Esperanza Aguirre, que descubrió la Gurtel, no le pasó nada, le fue muy bien incluso :roll:
1 K 28
Cehona #24 Cehona
#19 Esperanza Aguirre corta la calle sin permiso en Ferraz y Delegación del Gobierno no la hizo nada.
Ahora por la vuelta ciclista, culpa a Sánchez porque cortaron calles.

www.antena3.com/noticias/espana/esperanza-aguirre-senala-gobierno-alte

www.publico.es/politica/esperanza-aguirre-lidera-corte-trafico-protest
0 K 16
#8 username
Aviso a navegantes
1 K 25
frankiegth #13 frankiegth *
#0. '..."Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo"...'

Para nada, no has perdido nada porque de aquella época no había ni familia, ni amigos, ni trabajo. Todo era mentira, y lo único cierto es que despertaste de una pesadilla camuflada de "normalidad".
0 K 13
TripleXXX #14 TripleXXX
Espero que le den un curso de omertá para que no reincida.
0 K 7
#20 Tecar
No entiendo, todo el mundo sabe que la Gürtel la destapó Esperanza Aguirre.
:troll:
0 K 7

