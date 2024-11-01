Ana Garrido y el precio de enfrentarse a la corrupción de Gürtel: "Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo"

La exfuncionaria de Boadilla del Monte y testigo durante la causa judicial relata en "Ana contra Gürtel" (editorial Alrevés) las consecuencias que tuvo para ella investigar a su alcalde, cómo Esperanza Aguirre hizo oídos sordos ante sus advertencias y por qué, más de 15 años después, necesita "cerrar un ciclo"
Proteección y recompensas a los denunciantes de corrupción.
El PPartido mafioso y sus medios arruinan la vida de ellos y de camino nos pringan de mierda la cara mientras se ríen.
No, no son iguales, no caigamos en eso, pero en proteger el sistema corrupto juegan a poli malo, poli bueno.
No deja de sorprenderme (bueno, poco) que Cerdan esté en la cárcel sin haberle encontrado ni un euro de sus supuestas mordidas y sin embargo un personaje como Montoro del que se sabe que ha cometido un montón de delitos con un gran patrimonio en su haber, ni siquiera han bloqueado cuentas o ingresado en la carcel. Es peor el sistema judicial que el hampa. O son lo mismo y comprendes.
Sí, la justícia tiene que ver, como en muchas cosas, aunque también depende de regulaciones e implementar mecanismos para proteger a los denunciantes. Aquí el gobierno de turno tiene mucho que ver:
