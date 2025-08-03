edición general
Qué implica para Occidente el ascenso científico de China

China toma la delantera en la ciencia internacional: un nuevo estudio muestra cómo está desplazando a Estados Unidos en áreas clave de la investigación y marcando cada vez más la agenda global.

#1 doppel
europa regulará esos avances chinos...
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Aun así, China sigue siendo una dictadura de mierda
Falk #3 Falk
#2 pq en occidente hay una democracia, justicia y una libertad impepinables...
Sacronte #4 Sacronte
#3 Ni le contestes, se gana asi los cacahuetes.
Asimismov #14 Asimismov
#3 aquí por contra tenemos reyes, eméritos y familia real ...
vicvic #11 vicvic *
#3 Conociendo otras partes del mundo, desde luego que en occidente, más concretamente en Europa, la hay, yo no lo cambiaría desde luego me mi opinion, yo no cambiaría occidente por nada, pero bueno, igual que aquí tienes fans de Putin y Rusia (pero, oh, casualidad, escriben desde la decadente Europa por algún motivo que se me escapa) , siempre hay un roto para un descosido.
TripleXXX #10 TripleXXX
#3 Es una experta en lo segundo de su frase, un respeto :troll:
#12 pozz *
#3 Vuestro paraiso, una dictadura de corte fascista de partido unico, donde la libertad de expresion esta prohibida, la libertad sindical y de manifestacion prohibida, todo se hace por orden del partido único. Lo vuestro es alucinante. En china no existen el derecho a la proteccion de datos, ni la libertad de prensa, un trabajador no tiene derecho a manifestarse por mejorar sus condiciones laborales, una critica al gobierno puede implicar años de carcel.... Se han descubierto decenas de…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#3 En Occidente nadie dice que sea perfecta, pero sigue siendo 10000 veces mejor que la dictadura de mierda China
Apotropeo #6 Apotropeo
#2 cierto, pero no tiene por costumbre amenazar , extorsionar o atacar directamente a sus "aliados"
Yonny #8 Yonny
#6 no?????
Yonny #9 Yonny
China es una dictadura, si , pero también es cierto que están superando al resto de mundo en riqueza, y también en progreso.
China sigue en el lado de la ciencia, mientras que estados unidos está en el lado de la anticiencia (antivacunas, anti regulación alimentos, anti cambio climático, etc)... Están perdiendo todo.
Yepyop #13 Yepyop
Viva China, viva Mao, viva Xi!!
